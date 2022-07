‘Langs alle kanten hoor je dat de leningen alsmaar duurder worden’: waarom twintigers massaal woningen kopen

Gwen Michiels (26) en Michael Duval (29) uit Belsele

“We willen over twee jaar graag aan kinderen beginnen en in onze starterswoning gaat dat niet”, begint Gwen. “We dachten dit jaar op het gemak te beginnen kijken naar nieuwbouwwoningen, maar al snel beseften we: dat is niet haalbaar met ons budget. De woningmarkt blijft een ver-van-je-bedshow tot als je effectief alle immo’s en zimmo’s van de wereld afzoekt en achterovervalt. Dan komen er langs alle kanten berichten dat de woonleningen alsmaar duurder worden. Toen zeiden we tegen mekaar: ‘Oei, we moeten nu beginnen zoeken.’ De onstabiele markt heeft ons ertoe aangezet om sneller de stap te zetten. De woningprijzen mogen dan nu wel lichtjes gedaald zijn, de rentevoet stijgt en bepaalt of je het kan betalen of niet.”

Gwen en Michael maakten een aantal afspraken bij de banken. “Overal hoorden we hetzelfde verhaal: ‘Er bestaat één zekerheid: de rentevoet stijgt en gaat alleen nog maar verder stijgen.’ Onze bank deed dan een voorstel voor een lening die amper twee weken geldig is, omdat het daarna weer hoger zou liggen. Er was eigenlijk geen tijd om te wachten en we wilden die stijgende rentevoeten voor zijn. De bank zei: ‘Koop een instapklare woning, want bouwen en renoveren is een verschrikking’.” Zo begon versneld de zoektocht naar een instapklare woning met ruimte om een gezin te starten.

Gwen Michiels (26) en Michael Duval (29) uit Belsele kochten het huis van hun schoonouders over. Beeld Geert De Rycke

“Onze schoonouders waren - gelukkig, achteraf bekeken - op hetzelfde moment aan het kijken om een appartement te kopen en hun huis in het Waasland te verkopen, maar die verkoopprijs lag voor ons eerst te hoog. Uiteindelijk deden ze ons toch een voorstel, te nemen of te laten, en we zijn er meteen op ingegaan.”

Het koppel moest daarvoor 405.000 euro lenen bij de bank en kon nog intekenen op een vaste rentevoet van 1.51 procent op 25 jaar. “Twee weken later stond de rente boven twee procent, dus als we hadden gewacht, hadden we het niet kunnen kopen”, aldus Gwen. Gisteren tekenden ze de akte. “We waren verliefd op nieuwbouwwoningen, maar nu zijn we toch erg blij dat we gewoon een deftige instapklare halfopen bebouwing hebben kunnen kopen. Het huis is vorig jaar nog gerenoveerd, dus we zitten hier lange tijd goed en kunnen thuiskomen, dat is wat telt.”

Nicolas Beuckelaers (20) uit Sint-Niklaas

“Ik wilde liever iets van mezelf hebben dan andere mensen verder rijk te maken”, vertelt Nicolas. De jonge twintiger werkt sinds zes maanden als administratief medewerker bij De Lijn en kocht twee weken geleden een appartement. Daarvoor huurde hij. “Plots moest ik voor de energiekosten 350 euro bijleggen en ik betaalde al elke maand 85 euro”, vervolgt hij. “De energiekosten werden echt te hoog. De boiler moest constant draaien en het was er niet eens warm. Dat, in combinatie met de stijgende rentevoeten, heeft me doen beslissen om een eigen stulpje te kopen. Er is zoveel onzekerheid over onze economie en wie weet hoe gaat het nog evolueren.”

Nicolas Beuckelaers (20) uit Sint-Niklaas heeft in zijn eigen stad een appartementje gekocht. Beeld Geert De Rycke

Maar die zoektocht bleek niet zo evident. “Als alleenstaande twintiger met een interimcontract werd ik bij KBC, Fortis en ING afgewezen voor een lening. Een buurman verwees me door naar het Vlaamse Woningfonds. Zij wilden me wel een lening bieden aan een vaste rentevoet van 1,8 procent op 25 jaar.”

Nicolas wilde in Sint-Niklaas blijven wonen en was dan ook tevreden toen hij daar dan een appartement te koop zag voor 159.000 euro, binnen zijn budget. “De ramen moeten wel nog vervangen worden, er is nieuwe vloer nodig en de elektriciteit moet gekeurd worden. Maar ik ben blij dat ik toch een eigen woonst heb.” Door zijn lening bij het Vlaams Woningfonds kan Nicolas bovendien verbouwingen rentevrij bijrekenen.

Nicky De Smet (27) en Amber Barrez (22) uit Haaltert

Nicky De Smet en Amber Barrez hebben samen een nieuwbouwwoning gekocht in Haaltert. Beeld Dieter Dewulf

Nicky en Amber zijn twee jaar samen, maar wonen allebei nog thuis. Het koppel kocht zopas zijn eerste woning. De akte verlijdt na de zomervakantie.

“Onze vrienden waren al aan het kopen en we zagen de rentevoeten bij hun van 1 procent vorig jaar naar 3 procent en meer toenemen”, vertelt Nicky. “Vlakbij onze ouderlijke huizen stonden er nieuwbouwappartementen te koop die over een jaar zouden af zijn. We hebben binnen de week beslist om daarop in te spelen. Maandag zijn we gaan kijken, woensdag naar de bank geweest en vrijdag kon de compromis getekend worden. Volgens de bank ging de rente alleen nog maar stijgen en op dat moment kondigde de Europese bank ook renteverhogingen aan. Langs alle kanten hoorden we: ‘Investeer nu in vastgoed’. Het appartement was bovendien meteen ons ding, dus twijfelden we niet.”

De twintigers betaalden 270.000 euro voor hun modern instapklaar appartement en tekenden bij de bank in op een vaste rentevoet van 2,99 procent op 25 jaar. “Het voordeel is: ook al stijgen de bouwmaterialen nog met 50 procent, dat is niet ons probleem. Het was het moment om te kopen, zo voelde het voor ons. Beter nu dan de prijzen voor onze ogen te zien stijgen.”