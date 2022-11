Langlauftraining, het kan nog dankzij sneeuwteelt

Het T-shirt bij de jonge langlaufer geeft het al een beetje weg: het is warm voor de tijd van het jaar. In het Franse Bessans, ingekapseld door de Alpen, is de eerste sneeuw pas recentelijk naar beneden komen dwarrelen. Niet dat er andere jaren nu al een volledig wit tapijt ligt. Voor atleten die sneeuw nodig hebben om hun sport uit te kunnen oefenen, is dat allesbehalve handig. Toch konden ze het sneeuwseizoen afgelopen weekend officieel openen in Bessans. Daarvoor teren ze op de sneeuw van vorig jaar. De Fransen gebruiken daarvoor een oude Scandinavische techniek, genaamd snowfarming - dat kan misschien nog het best vertaald worden als sneeuwteelt. Daarbij wordt een grote berg sneeuw en ijs ingekapseld met isolatiemateriaal om die de zomer te laten overleven.

Beeld AFP