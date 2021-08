Langer studeren, stijgende woningprijzen: jongeren wonen steeds langer thuis

De Belgische jeugd verblijft steeds langer in hotel mama. Uit cijfers van Eurostat blijkt dat de gemiddelde leeftijd van nestverlaters in ons land de afgelopen 20 jaar van 24,4 naar 25,5 jaar steeg. Experts zien de toename ook elders in Europa: ‘De adolescentie duurt steeds langer.’

In vergelijking met onze buurlanden wonen jongeren in België langer bij hun ouders voor ze hun vleugels uitslaan: gemiddeld tot hun 25,5 jaar. Ter vergelijking: in Nederland verlaten jongeren hun ouderlijke woning gemiddeld wanneer ze 23,8 jaar oud zijn en in Frankrijk op 24-jarige leeftijd. Al kan het ook extremer: in Zweden verlaten mensen de woning van hun ouders al wanneer ze 17,5 zijn en in Montenegro ligt het gemiddelde op 33,3 jaar. België zit in de Europese middenmoot.

Mannen verlaten het nest in ons land gemiddeld wanneer ze 26,2 jaar oud zijn, vrouwen vertrekken al op de leeftijd van 24,8 jaar. België is niet het enige land waarin vrouwen hun ouderlijke woning vroeger verlaten dan mannen, de tendens tekent zich in haast alle Europese landen af. Ignace Glorieux, socioloog aan de VUB, verklaart die trend door erop te wijzen dat in heteroseksuele relaties mannen vaak enkele jaren ouder dan hun partner zijn. “Omdat jongeren de deur van de woning waarin ze opgroeiden vaak pas achter zich dichttrekken wanneer ze gaan samenwonen met hun partner, gaan vrouwen vroeger het huis uit dan mannen”, zegt hij. In de leeftijdsgroep van Belgen tussen 25 en 29 jaar woont zo 45,2 procent van de heren nog bij zijn ouders, tegenover 26 procent van de dames.

Vastgoedprijzen

Gezinssocioloog Dimitri Mortelmans (UAntwerpen) is niet verrast dat jongeren steeds langer wachten om hun vleugels uit te slaan. Hij wijst erop dat het hoger onderwijs toegankelijker wordt en dat steeds meer mensen een lange academische carrière ambiëren. “Mensen die voltijds studeren, hebben geen stabiel inkomen en kunnen zich daarom geen eigen woning veroorloven”, zegt hij. Daarnaast spelen ook de vastgoedprijzen een belangrijke rol in de keuze van jongeren om langer bij hun ouders in te wonen. Veel afgestudeerde jongeren willen volgens Mortelmans vandaag meteen een woning kopen en blijven daarom bij hun ouders tot ze genoeg gespaard hebben om een lening voor eigen vastgoed aan te gaan. Daarnaast worden de huurprijzen ook steeds forser.

Volgens Glorieux hebben ook de veranderde relaties binnen gezinnen een impact. Vroeger zorgden autoritaire opvoedingsstijlen ervoor dat jongeren al snel op hun eigen benen wilden staan om zo van hun vrijheid te genieten. “Enkele decennia geleden konden mensen bijvoorbeeld pas het bed met hun partner delen wanneer ze over een eigen woning beschikten.” Terwijl het vandaag veel gangbaarder is dat ‘het lief’ van zoon of dochter blijft slapen of dat de ouders vinden dat hun kinderen niet al te vroeg engagementen moeten aangaan. “Zo duurt de adolescentie steeds langer.”

In zowat alle Europese landen wachten jongeren langer om hun ouderlijke woning te verlaten, maar Mortelmans gelooft dat de maximumleeftijd voor nestverlaters bijna bereikt is. Op een bepaald moment is het volgens hem niet langer sociaal geaccepteerd om nog bij ouders in te wonen en worden jongeren verondersteld om een eigen leven uit te bouwen. “Zelfs vastgoedprijzen en innige gezinsrelaties kunnen voor velen niet goedpraten dat een 35-jarige nog bij zijn ouders woont.”