Lange wachttijden bij de tandarts: gemiddeld zes maanden wachten voor afspraak

Wie vandaag zijn jaarlijkse controle bij de tandarts wil plannen, moet mogelijk ver in de agenda doorbladeren. Nu bellen om in september langs te kunnen gaan, is geen uitzondering. Patiënten die lange wachttijden willen omzeilen en daarom elders aankloppen of simpelweg op zoek zijn naar een nieuwe tandarts, vangen al helemaal bot: de artsen die een patiëntenstop invoeren, zijn talrijker dan ooit. De wachtrij wegwerken, wordt bovendien een werk van lange adem. “Er is immers niet één oorzaak”, zegt Vincent Koningsveld, ondervoorzitter van het Antwerpse Verbond der Vlaamse tandartsen.

De coronapandemie lijkt alvast de hoofdreden dat het stropt in de agenda. “Dat we in het begin van de pandemie bijna een half jaar enkel urgente zaken mochten aanpakken, zindert nog steeds na. Waar tandartsen hun controles normaal mooi over een heel jaar spreiden, zitten we nu met een trechter waar iedereen zijn visite wil inplannen. Er moeten ook nog altijd extra maatregelen genomen worden naar hygiëne en ontsmetting toe, waardoor we minder patiënten per dag kunnen helpen.”

Mensen hebben de zorg ook voor zichzelf uitgesteld. Sommigen durfden niet, anderen moesten in quarantaine en daardoor hun afspraak annuleren. “Door dat nazicht, ongewild, op de lange baan te schuiven, zijn de problemen vaak ingrijpender”, stipt ook tandarts Frank Herrebout, voorzitter van de Vlaamse beroepsvereniging van tandartsen, aan. “Dat zijn visites die meer tijd in beslag nemen.”

Nog een reden voor de lange wachttijden is dat veel artsen met pensioen gaan. Veel ouderen stopten vervroegd, alweer door corona. “Komt daarbij dat jaren terug is gepleit voor de numerus clausus voor tandartsen, waardoor er maar een beperkt aantal studenten kunnen starten aan de opleiding”, legt Koningsveld uit. “Nu er een grote stroom met pensioen gaat, voelen we daar de gevolgen van.”

Herrebout vult aan: “Een nijpend tekort is er niet. België zit nog steeds op het gemiddelde wat betreft aantal tandartsen per bevolkingseenheid. Maar door de wachttijden, pensioenen en patiëntenstops gaan veel patiënten rondbellen, in de hoop elders sneller terecht te kunnen. Het verloop is groot en dat zet extra druk.”

“Niet elke praktijk heeft overigens zulke lange wachttijden. Het is moeilijk om er een cijfer op te kleven. Er zijn collega’s die vasthouden aan hun uren van negen tot zes. Anderen beginnen ’s morgens een uurtje vroeger of doen een uur langer voort om de wachtrij in te korten. Er zijn er die elke dag een uur vrijhouden voor dringende zaken. Maar de tijd dat je om 10 uur ’s avonds nog terecht kon bij je tandarts, is voorbij. Ook voor tandartsen wordt de work life balance belangrijker”, zegt Koningsveld.

Tot slot: er is wel degelijk verbetering op komst. Zo worden mondhygiënisten mondjesmaat toegelaten in veel praktijken. Zij kunnen tandartsen bijstaan bij bepaalde taken, zoals het reinigen van tandsteen, bijvoorbeeld. En ook het ingangsexamen werd aangepast. “We zitten in een ongewilde overgangsperiode. Ik vermoed dat we nog voor een aantal moeilijke jaren staan en dat deze situatie nog een vijftal jaar zal aanhouden.”

“Maar”, besluit tandarts Herrebout, “wie pijn heeft, mag absoluut niet in de kou blijven staan. Praat met uw tandarts en leg het probleem uit. Zij kunnen inschatten hoe dringend het is. Ze zijn er altijd om te helpen.”