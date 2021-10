Lange files door stormweer, KMI waarschuwt met code geel voor rukwinden en zelfs code oranje voor kust

Vandaag is het wisselend tot soms zwaarbewolkt met perioden van regen en buien. “Het wordt een onstuimige dag met eerst nog felle windstoten tot 90 kilometer per uur en op sommige plaatsen zelfs een uitschieter tot 100 kilometer per uur”, zegt weerman Frank Duboccage. “In de loop van de ochtend neemt de wind in kracht af.”

Buien trekken van west naar oost door het land. Het wordt ook een stuk frisser dan gisteren, met maxima van 8 tot 12 graden.

Het stormweer laat zich voelen tijdens de ochtendspits. Op de Vlaamse wegen stond om 7.30 uur 167 kilometer file, dat is uitzonderlijk veel. Vooral op de snelwegen van en naar Antwerpen staan lange files. Op de Antwerpse ring, de E313, de E19 en de E17 groeien de files nog aan. “De files zijn het gevolg van het natte weer en de moeilijke rijomstandigheden”, zegt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Verkeerscentrum. “Bestuurders moeten hun rijstijl aanpassen, rijden trager en houden meer afstand. Ze houden best ook rekening met de gladheid door niet te bruusk te remmen”, legt hij uit.

Komende nacht zijn nog enkele buien mogelijk in het oosten van het land, elders klaart het grotendeels uit. Tijdens de nacht wordt het overal droog met op de meeste plaatsen brede opklaringen. De wind wordt zwak tot matig uit west tot zuidwest in het binnenland en matig tot vrij krachtig uit westnoordwest aan zee. In de Ardense valleien kan het op sommige plaatsen gaan vriezen. In het centrum van het land schommelen de minima tussen 2 en 5 graden. Aan zee halen we nog zo’n 10 graden.

Code oranje

Het KMI kondigde voor afgelopen nacht code oranje af aan de kust. In het tweede deel van de nacht konden rukwinden oplopen tot 110 en zelfs 120 kilometer per uur, door een zeer krachtige tot stormachtige noordwestenwind. Code oranje betekent dat schade of overlast op grotere schaal mogelijk is en het verkeer ernstige hinder kan ondervinden. Het KMI roept bij code oranje op om voorbereid te zijn en de raadgevingen van de bevoegde overheid op te volgen.

Vanmiddag verwacht het KMI overigens ook stormtij in het Zeescheldebekken. Hierdoor geldt code geel in Antwerpen en Oost-Vlaanderen, waarbij waakzaamheid geboden is. Rond 17 uur vanmiddag bedraagt de verwachte waterstand van de Zeeschelde in Antwerpen +6,55 tot +6,75 meter. Aan zee worden eveneens hoge waterstanden verwacht, net onder de eerste waarschuwingsdrempel, hoewel niet uitgesloten wordt dat die wordt bereikt.

1722

De FOD Binnenlandse Zaken heeft wegens het slechte weer tijdelijk het nummer 1722 geactiveerd voor niet-dringende hulp. Voor storm- of waterschade die niet levensbedreigend is, maar waarvoor de bijstand van de brandweer noodzakelijk is, kunnen mensen een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of bellen naar 1722. Op die manier raakt het noodnummer 112 voor mogelijk levensbedreigende situaties niet overbelast.

De FOD roept op om bij voorkeur het e-loket te gebruiken. “Hierdoor vermijd je dat je misschien lang aan de lijn moet blijven voordat je een operator aan de lijn krijgt”, klinkt het. “Soms raken de telefoonlijnen immers verzadigd wanneer er veel mensen tegelijk bellen. Een aanvraag via het e-loket wordt door de brandweer op dezelfde manier afgehandeld als een oproep naar 1722. Je zal dus niet sneller geholpen worden als je naar 1722 belt.” Het noodnummer 112 blijft voorbehouden voor levensbedreigende situaties.

Beeld NoodweerBenelux

Voorspelling voor de komende dagen

Vrijdag start de dag op vele plaatsen met brede opklaringen, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf het noorden. Het wordt dan wisselend tot soms zwaarbewolkt en in de loop van de namiddag en ‘s avonds vallen er enkele buien. We halen maxima van 7 tot 9 graden op het Ardense reliëf en 10 tot 12 graden in het westen van het land. Het wordt winderig; aan zee waait er een vrij krachtige tot krachtige westelijke wind die ruimt naar noordwest, in het binnenland is de wind matig tot soms vrij krachtig uit zuidwestelijke richtingen, ruimend naar west. Er zijn rukwinden tussen 50 en 65 kilometer per uur.

Zaterdag wordt het rustig en wisselend bewolkt. Het blijft zo goed als droog al is een lokaal buitje niet geheel uitgesloten. De maxima liggen tussen 8 graden in de Hoge Venen en 13 à 14 graden aan zee. De wind is overwegend zwak, aan zee matig, uit zuidelijke tot zuidoostelijke richtingen.

Zondag is het vrij zonnig met hoge wolkensluiers. Het blijft droog bij maxima rond 9 à 10 graden in de Ardennen en 12 tot 14 graden in Vlaanderen. De wind waait meestal matig uit zuidelijke richtingen.