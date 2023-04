Lange celstraffen voor Chinese mensenrechten-advocaten wegens ‘ondermijning van de staatsmacht’

Xu Zhiyong (50) en Ding Jiaxi (55) zijn beiden doorgewinterde mensenrechtenadvocaten, met respectievelijk meer dan twintig en tien jaar ervaring. Hun veroordeling en hoge strafmaat illustreert de fel ingekrompen ruimte voor Chinese mensenrechtenverdedigers onder het bewind van president Xi Jinping. In juli 2015 werden honderden mensenrechtenadvocaten gearresteerd. Velen zijn hun licentie verloren of naar het buitenland gevlucht.

Xu en Ding werden veroordeeld wegens hun deelname aan de ‘Xiamen Bijeenkomst’: zo’n twintig Chinese mensenrechtenactivisten die een weekend bijeenkwamen om over democratie te praten. In het huidige China wordt zo’n activiteit al snel als staatsgevaarlijk gezien. Ding werd in december 2019 gearresteerd. Xu dook onder, maar werd in februari 2020 opgepakt, nadat hij in een open brief had opgeroepen tot het aftreden van president Xi, die hij verantwoordelijk achtte voor de coviduitbraak.

Vastgebonden en ondervraagd

Beide mannen werden maandenlang in geheime detentie vastgehouden en gefolterd. Ze werden tot tien uur lang in een ‘tijgerstoel’ vastgebonden en ondervraagd. In Dings cel werd tien dagen en nachten lang op hoog volume een verheerlijkende documentaire over Xi afgespeeld. In juni 2022 werden de twee achter gesloten deuren berecht, zonder toegang tot hun eigen dossier. De schaarse informatie over hun toestand komt van hun advocaten en familieleden, die zelf onder druk staan. Xu’s partner werd begin 2021 gearresteerd en zit nog in de cel, zijn eerste advocaat kreeg een beroepsverbod.

“De wrede klucht van deze veroordelingen en straffen toont de onverminderde vijandigheid van president Xi Jinping voor vreedzaam activisme”, aldus Yaqiu Wang, China-onderzoeker van de non-gouvernementele organisatie Human Rights Watch. “Pekings behandeling van de bekendste mensenrechtenverdedigers van het land zou een realitycheck moeten zijn voor buitenlandse leiders die haastig terug willen naar business as usual met Peking.”

Strenge straffen

Xu Zhiyong was jarenlang professor rechtsgeleerdheid, en was medeoprichter van de ngo Open Constitution Initiative, die rechtshulp bood aan Chinese migrantenarbeiders en petitioners, die machtsmisbruik van de overheid willen aanklagen. Samen met Ding Jiaxi, een luchtvaartingenieur die zich omschoolde tot advocaat, richtte hij in 2012 New Citizen Movement op. Die ngo ijverde voor democratie en persvrijheid. In 2013 kregen Xu en Ding een celstraf van respectievelijk 4 en 3,5 jaar, nadat ze in een open brief hoge partijfunctionarissen opriepen inzage te geven in hun vermogen.

William Nee, onderzoeker van de Amerikaanse non-gouvernementele organisatie China Human Rights Defenders (CHRD), zei tegen de Duitse omroep Deutsche Welle dat dit een van de strengste straffen was die hij ooit had gezien. Voormalig winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede Liu Xiaobo werd in 2009 veroordeeld tot 11 jaar celstraf. “De Chinese overheid wil een signaal afgeven dat al wie in China ijvert voor vrijheid, democratie en mensenrechten naar westerse standaarden, de kop ingedrukt zal worden”, aldus Nee.