Landen moeten kleur bekennen: algemene vergadering VN stemt over Russische annexatie

Wat houdt de Oekraïne-resolutie in?

De VN-resolutie veroordeelt de “illegale zogenaamde referenda” in de Oekraïense regio’s Donetsk, Loehansk, Cherson en Zaporizja, eist dat Rusland zijn “illegale annexatiepogingen” van die regio’s onmiddellijk en onvoorwaardelijk staakt, en roept de Algemene Vergadering van de VN op die annexaties niet te erkennen. Ook onderstreept de (vooral door de Europese Unie geregisseerde) resolutie de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne en eist die de onmiddellijke, volledige en onvoorwaardelijke terugtrekking van het Russische leger.

“Nu is het tijd om openlijk je steun te betuigen aan Oekraïne”, zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse zaken Antony Blinken maandag in een verklaring. “Het is niet de tijd voor onthoudingen, sussende bewoordingen of dubbelzinnigheden onder het mom van neutraliteit. De kernwaarden van het handvest van de VN staan op het spel.” Een VN-resolutie heeft overigens vooral de waarde van een moreel appel.

Wat vindt Rusland ervan?

Rusland verwerpt de resolutie als een eenzijdige, cynische en polariserende poging om, zoals de Russische VN-ambassadeur Vasili Nebenzja het zei, een “anti-Russisch narratief” te pushen. De referenda zijn volgens Moskou legitiem en de doelen van Ruslands militaire operatie eervol: het beschermen van de Russisch-sprekende bevolking van de vier Oekraïense regio’s tegen het vijandige pro-westerse regime in Kiev.

Het diplomatiek geïsoleerde Rusland drong maandag aan op een geheime stemming om sympathiserende landen niet in verlegenheid te brengen, een ongebruikelijk voorstel waarvoor de vergadering een stokje stak (107 landen stemden tegen, 13 voor, 39 onthielden zich, onder meer Rusland en China stemden niet mee). Een gevoelige nederlaag voor Poetin op de dag van de raketaanvallen op Oekraïne.

Wat gaat er nu gebeuren?

Tientallen van de 193 VN-lidstaten spraken zich maandag al vóór de resolutie uit. Woensdag gaat het debat verder. Dan zullen ook Rusland en pro-Russische landen als Wit-Rusland, Noord-Korea en Syrië spreken. Hoe formeel neutrale grootmachten als India en China en landen als Iran en Pakistan zich gaan opstellen is nog ongewis. Na afloop stemmen de lidstaten over de resolutie. Dat kan ook donderdag zijn.

Rusland blokkeerde vorige maand in de VN-Veiligheidsraad een vergelijkbare conceptresolutie waarin de annexaties eveneens werden veroordeeld. Veto’s in de 15 leden tellende V-Raad moeten echter, besloot de VN eerder dit jaar, altijd plenair in de Algemene Vergadering worden toegelicht. De Algemene Vergadering kent geen vetorechten, maar kan – anders dan de V-Raad – haar besluiten niet afdwingen.

Is iets soortgelijks al eerder gebeurd?

Ja, eind februari blokkeerde Rusland in de Veiligheidsraad een conceptresolutie waarin de invasie van Oekraïne van 24 februari werd veroordeeld en Moskou gesommeerd werd de aanval te stoppen.

Begin maart nam de Algemene Vergadering eenzelfde motie wel aan, gaf die Rusland de schuld van de humanitaire crisis in Oekraïne en werd het land uit de VN-Mensenrechtenraad gezet. Een flinke groep Afrikaanse en Aziatische landen, waaronder China en India, onthield zich van stemming.

Kunnen de VN echt iets betekenen?

Hoogst onwaarschijnlijk, vanwege de ingebakken patstelling in het mondiale overlegorgaan, die steeds vaker uitmondt in machteloosheid. De Veiligheidsraad kan zoals gezegd zaken afdwingen, bijvoorbeeld door het sturen van een VN-vredesmacht, maar wordt belemmerd door het vetorecht van de permanente leden. De Algemene Vergadering heeft geen last van veto’s, maar kan niets afdwingen. Van de VN hoeft Oekraïne dus weinig te verwachten.

De Russische annexatie van de Krim in 2014 is een omineuze les. Ook toen blokkeerde Rusland in de V-Raad een resolutie die een referendum over de toekomst van de Krim veroordeelde en de lidstaten opriep de uitslag van zo’n referendum niet te erkennen. De Algemene Vergadering nam een vergelijkbare resolutie vervolgens alsnog aan, met 100 stemmen voor, 11 tegen en 58 onthoudingen. Zo’n 24 landen stemden niet mee. De Krim is nog steeds in Russische handen.