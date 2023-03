Landbouwminister Jo Brouns (cd&v): ‘Met zijn ultimatum neemt minister-president Jambon een heel moeilijke houding aan’

Ook met de rug tegen de muur blijven de Vlaamse christendemocraten vasthouden aan hun eis: een aanpassing van het stikstofakkoord. Uit de regering stappen is geen optie. ‘Er is geen alternatief: ik wil verder met deze regering’, zegt minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v).

N-VA stelt een ultimatum: inbinden of ophoepelen. Jullie krijgen tot dinsdagmiddag om kleur te bekennen.

“Wij, kleur bekennen? Dat hebben we gisteren al gedaan. Wij gaan níét akkoord met de conceptnota die nu op tafel ligt. Het politiek bureau van cd&v heeft dat maandagochtend nog eens 100 procent bevestigd. We voegen er wel duidelijk aan toe dat we bereid zijn om voort te praten. Het stikstofdossier is te belangrijk.”

“Met zijn ultimatum neemt minister-president Jan Jambon (N-VA) een heel moeilijke houding aan. Als er binnen de regering geen consensus bestaat, dan moet je daar volgens grondwetspecialisten mee naar het parlement. Ik vind het dus vreemd dat die nota gewoon is neergelegd. We zullen zien wat dinsdag de uitkomst is van het plenaire debat. Ik verwacht dat er voor de vergadering ook nog regeringsoverleg zal plaatsvinden, al heb ik daar voorlopig nog niets over vernomen.”

Wil cd&v überhaupt wel een akkoord? N-VA en Open Vld twijfelen hieraan.

“Wat mij betreft is er geen alternatief: ik wil met deze regering de rit uitdoen. Ik begrijp die scepsis van de anderen ook niet. De dingen die wij vragen zijn redelijk en haalbaar. Meer nog: in ons scenario zouden we nog altijd veel sneller het stikstofbad laten leeglopen dan eigenlijk nodig is.”

“Ik heb de indruk dat cd&v in het kamp van de onredelijken wordt gestopt. Maar wij onderschrijven de doelstellingen in het stiktofakkoord volledig. Wij hebben ook al veel toegevingen gedaan. En voor alle duidelijkheid: wij vragen niets nieuws. We willen gewoon dat iedereen gelijk oversteekt, en dat de plannen realiseerbaar blijven voor de boeren. Ik denk dat anderen niet altijd beseffen welke zware inspanningen de boeren al moeten leveren. We mogen geen keuzes maken die we ons over tien, vijftien of twintig jaar gaan beklagen.”

Leg eens uit: waar loopt het concreet op vast?

“Op twee belangrijke punten. Het eerste is het kunnen samenvoegen van bedrijven. Als een boer ermee ophoudt, dan moet een jonge landbouwer die stikstofruimte volgens ons kunnen overnemen, zolang de stikstofimpact op het aanpalende natuurgebied niet stijgt. Sowieso moet er 25 procent van de stikstofrechten worden afgestaan. Deze ingreep kan dus onmogelijk een negatieve impact hebben op de stikstofdoelstellingen. Toch heeft hij in het N-VA-voorstel van zondag de status ‘te onderzoeken’. Dat moet worden aangepast, vinden wij, zodat jonge boeren zuurstof krijgen.”

“Het tweede punt is de stikstofdrempel waaronder landbouwers moeten blijven om een nieuwe vergunning te kunnen aanvragen. Die drempel ligt voor ons nog altijd veel te laag, waardoor de landbouw de facto op slot blijft tot 2030. In het begin van het afgesproken groeipad is de norm voor de landbouw zelfs veertig keer strenger dan voor de industrie. Als boeren kunnen aantonen dat ze geen significante negatieve impact hebben op de omgeving, bijvoorbeeld dankzij grote investeringen of het overnemen van stikstofrechten, dan moet die vergunbaarheidsdrempel voor ons helemaal weg.”

Cd&v lijkt haar imago van beleidspartij nu wel definitief kwijt. Nemen jullie geen fors risico door het zo hard te spelen?

“Vroeger kregen we altijd het verwijt dat we te wollig waren, te wishy washy. Nu zijn we duidelijk en verwijt men ons profileringsdrang. So be it. Wij zijn gewoon overtuigd dat ieder van onze voorstellen volledig conform de stikstofdoelstellingen is die worden vooropgesteld. Dat sterkt me in de overtuiging om door te gaan. Als anderen daarmee een probleem hebben, dat ze ons dan op de inhoud uitdagen.”