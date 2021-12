Lamine Bangoura (27) na drie jaar en zeven maanden eindelijk begraven. Waarom nu pas?

Een honderdtal sympathisanten van de familie woonde de korte ceremonie op de begraafplaats van Evere bij, onder wie heel wat mensen van de Black Lives Matter-beweging. Lamine Bangoura (27) kwam op 7 mei 2018 om het leven na een tussenkomst van de politie tijdens een uithuiszetting in Roeselare. Aanleiding was een huurachterstand van 1.609 euro. Een door De Morgen geopenbaard filmpje liet sterke gelijkenissen zien met het lot van George Floyd in Amerika.

Een onderzoeksrechter in Kortrijk verbood in 2018 de begrafenis. Toen Bangoura’s ouders na een maandenlange administratieve dooltocht langs meerdere OCMW’s eindelijk een uitweg zagen, keken ze tegen een factuur van duizenden euro’s aan. Aan 25 euro per dag liep die op tot voorbij de 30.000 euro.

De kwestie trok onder meer de aandacht van ex-wereldkampioen voetbal Lilian Thuram met een bijdrage in Le Soir, eerder dit jaar: “Ik vind het schandelijk dat het lichaam van Lamine Bangoura nog steeds in de vriezer ligt. Er zijn mensen die geen schaamte kennen.”

4.500 euro uit eigen zak

Na een crowdfunding en een manifestatie, begin november, kwam de Zaventemse begrafenisondernemer Benoît Vangrunderbeek spontaan in actie. De zaakvoerder van VGB Funerals droeg uit eigen zak 4.500 euro bij en wist zijn Brusselse collega ervan te overtuigen om voor dat bedrag het lichaam aan hem over te dragen.

“Ik heb de artikels over die zaak gelezen en die hebben mij diep geraakt,” zegt Vangrunderbeek. “Ik heb het lichaam deze ochtend zelf naar het kerkhof gebracht. Ik hoefde daar geen geld voor. Kijk, wij zijn met elf miljoen Belgen. Als iedereen één keer per jaar iets zou doen voor een ander, hoeveel mooier zou de wereld niet zijn?”

In de vooravond van 7 december konden de ouders na meer dan drieënhalf jaar eindelijk hun zoon terugzien. “Het voelt triest dat het allemaal zo lang heeft moeten duren”, zegt vader Jean-Pierre Bangoura. “Maar we kunnen nu eindelijk afscheid nemen en beginnen te rouwen. We zijn de mensen die voor ons zijn opgekomen extreem dankbaar.”

De acht agenten werden door de raadkamer in Kortrijk en de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Gent definitief buiten vervolging gesteld voor onopzettelijke doodslag. In haar arrest stelde de KI wel dat “niet ontkend kan worden dat de acties van enkele agenten, waarbij het vrijwel onmogelijk is aan te duiden wie, mede aan de basis liggen van het overlijden”. De familie Bangoura wil daarom een nieuwe procedure starten bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.