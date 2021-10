Lak aan de stroom

Ann Van den Broek houdt de dierenwereld in de smiezen.

Niet dat er deze week geen andere beestjes in het oog sprongen, maar een zalm die zo nadrukkelijk tegen de stroom in zwemt: als trouwe lezer van deze krant weet u dat we die onmogelijk kunnen negeren. Dit exemplaar beweegt zich echter duidelijk niet voort in Antwerpse wateren. Het is een Engelstalig exemplaar, dat gespot werd toen het in het Britse natuurpark Yorkshire Dales de Stainforth Force-waterval probeerde te bedwingen. Overigens, zonder zwans: stroomopwaarts zwemmen, het is één ding. Probeer maar eens te keren in een wildwaterbaan en u weet wat we bedoelen. Maar daarbij ook nog hoogteverschillen ­overwinnen, dat is alsof je als enige de dalende roltrap van het Centraal Station oploopt, vlak voor de ­winkels opengaan op de eerste soldendag. Daar heb je verdorie lef en spierkracht voor nodig én, zoals dit exemplaar, een onwaarschijnlijke drang tot paren. Toch iets om over na te denken, bij het sissen in de pan. Wat een béést, die zalm.