Lagere prijzen, nieuwe bestemmingen: gooien deze ambitieuze Italianen ons treinverkeer helemaal open?

Is dit een voorbeeld van hoe de liberalisering van de spoormarkt beter betaalbare treinritten oplevert?

“Dat is natuurlijk de bedoeling. Die ambitie spreekt het bedrijf ook duidelijk uit. Je voelt ook in de samenleving dat er meer interesse is in treinen, je merkt dat de duurzaamheidsgolf op gang is gekomen. De vraag naar meer en betaalbaarder treinen wordt gesteund door de maatschappelijke druk, en die neemt toe. Zo is er de Coalitie Duurzaam Reizen, die zich engageert om onnodige verplaatsingen en vliegtuigreizen te vermijden. Zij beloven om voor verplaatsingen onder de 700 kilometer voor de trein te kiezen. Daar zijn al een aantal grote bedrijven, zoals Nestlé, lid van, net als de grootste universiteiten van ons land. Het spoor wordt dus interessanter. Ook omdat bedrijven graag het label ‘duurzaam’ krijgen.

“Op dit moment biedt enkel Eurostar de route Amsterdam-Brussel-Parijs aan. Je ziet dat die vaak gebruikt wordt door zakenreizigers, maar in het leisure segment (reizigers die als ontspanning naar het buitenland trekken, DBA.) speelt de prijs een grote rol, en dan haalt het vliegtuig het nog vaak. Ook binnen de leisure neemt het treingebruik weliswaar toe, maar het botst nog vaak op het beperkte aanbod en de relatief hoge prijs. Bij de gewone consument is er dus nog meer werk aan de winkel.”

Zijn de plannen van FS realistisch?

“Het is afwachten of die plannen ook werkelijkheid worden. Er zijn de voorbije jaren al vaker aankondigingen geweest, en het kwam er niet altijd van. Dat zag je ook met de nachttreinen naar Berlijn. Die hebben uiteindelijk twee jaar vertraging opgelopen, en werden beperkt tot Berlijn, terwijl ze in de oorspronkelijke plannen tot Praag zouden gaan.

“Nu, Trenitalia, het bedrijf achter FS, is geen obscuur bedrijfje. Zij hebben al een aantal routes in het buitenland, in Frankrijk en Spanje. Vraag is alleen op welke termijn ze hun plannen willen realiseren, want ik lees nergens een datum. Dat toont aan dat ze voorzichtig zijn. Veel meer dan in de luchtvaart ben je bij het spoor afhankelijk van anderen. Je hebt sporen nodig, en toestemming om erover te rijden. Trenitalia heeft dus partners nodig, en ik weet niet hoe ver ze al staan met die gesprekken.”

Britta Baeke, hoofdredacteur van het vaktijdschrift Travel Express Benelux en consumentenwebsite travellikeapro.be. Beeld RV

De nieuwe Europese liberaliseringsregels gingen in 2019 in. Hebben die al een grote impact gehad op het gebruiksgemak of de prijzen?

“Het duurt wel even voor je zo'n route kan uitwerken, dus die impact is er niet in één klap. Er is ook een mentaliteitswijziging nodig, maar je ziet dat die er komt. Er is wel degelijk een beweging richting het spoor. Kijk naar het zomeraanbod, waarbij er lagere tarieven worden aangeboden in bepaalde formules.

“Maar dat aanbod staat nog niet overal op punt. Neem die nachttrein naar Berlijn. Dat blijft toch... Misschien is ‘primitief’ te sterk verwoord, maar het is een avontuur. Er wordt bijvoorbeeld geen maaltijd aangeboden, je moet het maar stellen met een zakje chips dat je kan kopen. Die formule is goed voor backpackers, maar niet ideaal voor gezinnen.

Heeft u nog een tip voor wie minder duur wil treinreizen?

“Nu moet je vaak heel lang op voorhand boeken, soms tot een jaar vooraf, om een prijs te hebben die concurrentieel is met die van het vliegtuig. Bij het vliegtuig zijn we het veel meer gewoon om maanden op voorhand vluchten vast te leggen. Die reflex hebben mensen nog niet bij de trein. Daar leeft nog veel meer het idee: ‘Ik ga volgende week, dus ik zal eens kijken voor tickets’. Dat is dus ook nog een drempel voor treinreizen. Hoe makkelijker iets is, hoe sneller mensen het uitproberen.”