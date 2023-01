Lage gasprijzen, maar Europa blijft kwetsbaar: juich niet te vroeg voor je factuur

Zeker, de gasprijzen zijn aan het dalen. U heeft daar zelf aan bijgedragen: door energiebezuinigingen is de vraag naar gas afgenomen. Ook de zachte winter helpt: we komen een eind met zon- en windenergie, waardoor we minder aanspraak hoeven te maken op de gasreserves.

Na de donderwolken in 2022 is de paniek op de markt nu weg. Er is rust, we weten meer waar we aan toe zijn, het is onder controle, zegt Matthias Detremmerie, trader bij energieleverancier Elindus. “We zien dat de soep nooit zo heet gegeten wordt als ze wordt opgediend.”

De daling laat zich in eerste plaats voelen op de dagmarkt. Het terugvallen van de prijs heeft ook al een impact op de factuur van de eindklant met een variabel contract, volgens Detremmerie. In principe zou iedereen die nu een variabel contract afsluit, de daling moeten zien. Voor mensen met een vast contract geldt dit niet. Maar die zijn wellicht ook minder getroffen door de prijsstijgingen in 2022, mocht er net voor de crisis een contract afgesloten zijn.

De vraag is of alle leveranciers die lagere gasprijs ook meteen doorvoeren. Energie-expert Moniek de Jong (UGent) is iets minder optimistisch. Tarieven die nu ingesteld worden, zullen wel iets dalen. Maar minder dan de gasprijs daalt, voorspelt ze. Dit geldt zowel voor de gas- als elektriciteitsfactuur - de gasprijs domineert namelijk de prijzen van elektriciteit. Oftewel: de prijs die betaald wordt voor aardgas, wordt doorberekend in de prijs voor elektriciteit.

Leveranciers zijn op dit moment nog altijd voorzichtig met het doorvoeren van lagere prijzen, zegt De Jong. Een prijsstijging is gemakkelijker in te stellen dan een prijsdaling, want dit laatste brengt meer risico met zich mee. En leveranciers willen een stabiele daling zien op langere termijn. De dalende gasprijs biedt namelijk geen definitieve garanties voor de toekomst.

Logistieke puzzel

Want ondanks het gunstige nieuws hangen er nog een aantal onvoorspelbare scenario’s in de lucht. Als de winter voorbij is, worden de gasvoorraden aangevuld. Het is de vraag wat dan de gang van zaken is: zijn we door de voorraad heen, of is er nog 30, 40 procent aanwezig? Op 1 november moet alles voor 90 procent aangevuld zijn. In het voorjaar begint dus de logistieke puzzel, zegt De Jong.

Detremmerie denkt dat het wel meevalt met het aanvullen van de reserves. “Door het vrij zachte weer worden gasreserves nu niet aangesproken. Door windbeschikbaarheid is er veel windenergie. Als er minder vraag naar gas is, kunnen gascentrales goedkoper draaien. We zitten midden in de winter en kunnen nu al reserves opvullen.”

Onbetrouwbare vrienden

De zoektocht naar goede deals voor gas voor volgende winter hangt, zoals altijd, nauw samen met geopolitieke factoren. Neem China. Nu het zerocovidbeleid een halt is toegeroepen, trekt de economie in het land weer aan. Naar verwachting neemt dan ook de vraag naar lng (vloeibaar aardgas) toe. Lng is voor Europa een goed alternatief voor Russisch gas (hoewel we ook nog altijd redelijke hoeveelheden vloeibaar gas uit Rusland importeren), maar de plekken waar dit gehaald kan worden zijn beperkt. Lng komt vrijwel uitsluitend uit Australië, de VS en Qatar.

Het lng-aanbod vaart naar het land dat bereid is het meest te betalen, en China is hierbij een grote concurrent voor Europa, zegt Detremmerie. “Als de strijd losbarst en China gaat overbieden, zal Europa meer moeten betalen.”

Ook zijn onze lng-vrienden niet altijd betrouwbaar. Qatar dreigde vorig jaar nog de kraan dicht te draaien. En bij de VS zal ook veel afhangen van de verkiezingen in 2024. Mochten de Republikeinen aan de macht komen, is er kans dat de levering naar Europa onder druk komt te staan, voorspelt De Jong, omdat dan misschien goedkoop aardgas voor de Amerikanen weer belangrijker wordt. En Australië bedient, gezien de locatie, vooral de Aziatische markt. Willen we daar vloeibaar gas halen, komt dat met hoge transportkosten.

Acute paniek voorbij

Voor nu zitten we nog goed. De VS zijn bereid te leveren en er zijn nieuwe deals met Qatar. Maar we zitten nog altijd niet op het niveau van voor de energiecrisis en zullen daar ook niet snel naar terugkeren, voorspellen beide experts. De pieken die we in 2022 gezien hebben, zijn wel verleden tijd. Die extremen zullen we niet zo snel meer zien. Hoewel voorzichtigheid geboden blijft. Als we nu alsnog een koude winter hebben, krijgen we een ander gesprek, waarschuwt Detremmerie.

Dan hebben we natuurlijk altijd nog het prijsplafond dat de prijs in toom houdt, maar daar zitten ook haken en ogen aan, zegt energie-expert De Jong. “Mocht de leveringszekerheid in gevaar komen, bijvoorbeeld vanwege de concurrentie op de lng-markt, kan dat alsnog worden afgeschaft.” Ze adviseert dan ook om het voorschotbedrag voor de energiefactuur nog niet naar beneden te halen.

De prijs op markten is voor ons de beste inschatting wat de toekomst brengt en we zien dat de prijs is teruggezakt, zegt Detremmerie. Voor de winter van 2024 is de druk wat van de ketel. “De acute paniek dat we de winter niet aankunnen, die is wel voorbij.”