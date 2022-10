Laatste rechte lijn naar de State of the Union: de vier meest netelige dossiers op een rij

Premier Alexander De Croo (Open Vld) trekt dinsdagmiddag naar het parlement voor zijn jaarlijkse State of the Union, waar hij de nieuwe plannen van zijn regering uit de doeken doet. Een akkoord wordt pas dinsdagmorgen verwacht. Vivaldi heeft tot de laatste nacht de tijd genomen om de eindjes aan elkaar te knopen. Een overzicht van de meest netelige dossiers.

Energie

Vanzelfsprekend beheerst de crisis de begrotingsgesprekken. Om de gezinnen en bedrijven financieel bij te kunnen staan, komt er een ‘crisisbijdrage’ van de energiebedrijven. Het gaat om twee nieuwe belastingen: een overwinstbelasting van zeven maanden op elektriciteitsbedrijven en een solidariteitsbijdrage van oliebedrijven. Vooral over de overwinstbelasting is de voorbije dagen druk gediscussieerd binnen de regering.

In het eerste voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) zou die voor twee jaar gelden: 2022 en 2023. Heel die periode zou de overheid alles afromen wat elektriciteitsbedrijven boven een marktprijs van 130 euro per megawattuur hebben verdiend en nog zullen verdienen. Uit angst voor juridische problemen is dit teruggebracht naar zeven maanden: van december 2022 tot juni 2023. Indien de prijzen hoog blijven zou dit wel sowieso verlengd worden tot eind 2023. De inkomsten zouden rond 3 miljard euro schommelen.

Als het van de groenen afhangt, wordt er ook nog afgeroomd met terugwerkende kracht. Het is onduidelijk of dit voorstel de eindmeet haalt.

De regering onderhandelt ook nog steeds over een verlenging van het basispakket energie. In de maanden november en december krijgen huishoudens bijna 200 euro om de energiefactuur te verlichten. Die maatregel wordt wellicht twee of drie maanden doorgetrokken. Mogelijk ligt het bedrag wel lager, omdat de gasprijzen intussen stevig gedaald zijn tegenover de piek enkele weken geleden.

Index

In heel wat sectoren dreigt januari een financiële rampmaand te worden voor de bedrijven. Voor zo’n 400.000 mensen gaat het loon dan in één klap met 10 procent omhoog, omdat dan ineens alle indexaties van het voorbije jaar doorgevoerd worden. De regering zoekt een manier om die bedrijven bij te springen. Vooral voor de liberale partijen is dit een sleuteldossier.

Aan de nettolonen van de werknemers wordt niet geraakt. Dat is een rode lijn voor de linkerhelft van de coalitie. Wel ligt een plan klaar om de bedrijfsvoorheffing op die loonstijging deels kwijt te schelden. Dat kan al gauw een miljard euro kosten. De socialisten en cd&v willen een deel van de bedrijfsvoorheffing niet kwijtschelden maar enkel uitstellen.

Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank, hield de voorbije weken ook een pleidooi om het systeem van de automatische loonindexaties grondig te herbekijken. Maar die oproep viel op een koude steen bij de linkse flank van Vivaldi. De socialisten zweren al langer dat met hen in de regering er niet geraakt wordt aan de index.

Begroting

De olifant in de Kamer is dat ook na deze begrotingsoefening de staatsfinanciën tot grote bezorgdheid nopen. Ons land torst een begrotingstekort van zo’n 31 miljard euro. Premier De Croo wil daar de komende twee jaar 3 à 4 miljard afpitsen. Hoe dat moet gebeuren, daarover is Vivaldi zoals vanouds verdeeld tussen links en rechts.

De linkse partijen zien heil in nieuwe belastingen zoals een uitbreiding van de effectentaks, een digitaks en een minimumbelasting voor ondernemingen. De liberalen hameren op besparingen – zoals de al eerder afgesproken besparingen bij de RVA. Daar moet 150 miljoen gevonden worden, al staat de PS daar flink op de rem. In de laatste rechte lijn van de onderhandelingen volgt dan het traditionele spel van geven en nemen: als de besparingen onvoldoende zijn, zullen de socialisten ook moeten inbinden op de extra belastingen. En vice versa.

De effectentaks wordt mogelijk progressief opgevoerd: boven een miljoen euro zou het huidige tarief van 0,15 procent omhoog gaan, van 0,2 naar 0,3 procent. Dat zou een kwart miljard per jaar extra opbrengen.

Een aantal ministers zal daarnaast met slecht nieuws terugkomen van de onderhandelingstafel, omdat er maar een beperkt budget is voor nieuwe beleidsingrepen – zo’n 600 miljoen euro. Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) vroeg miljarden voor het spoor, verspreid over tien jaar, maar dat geld is er niet. Ministers Petra De Sutter (Groen) en Annelies Verlinden (cd&v) zullen vanuit de eigen sector kritiek krijgen, want de beloofde loonsverhogingen voor de ambtenaren en de politie worden zo goed als zeker flink ingeperkt. “Er is gewoon geen ruimte voor,” aldus een bron.

Nettoloon

Een grote taxshift komt er deze begrotingsronde niet. Nochtans heeft minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) enkele dagen terug een plan op tafel gelegd voor een belastinghervorming van enkele miljarden. Volgens cd&v zou een belastingbetaler gemiddeld 1.300 euro netto meer overhouden per jaar.

Maar zover komt het dus niet – nog niet. Bevoegd minister Van Peteghem krijgt wel een formele belofte dat er later dit jaar verder gekeken wordt naar het plan. Ook de concrete uitwerking van de hervorming van het sociaal energietarief worden naar het najaar doorgeschoven. De hervorming van de accijnzen op elektriciteit zijn wel rond, maar worden pas later ingevoerd.