Laatste loodjes hebben enorme impact: waarom Rusland de energieprijzen opnieuw kan doen pieken

Rusland kan ons geen pijn meer doen als het gaat over energie, dacht u? Integendeel. Net geen tiende van het Europese gas stroomt nog steeds via pijpleidingen uit Rusland. ‘En dat zijn de lastigste procenten om alternatieven voor te vinden. We zijn nog niet uit de gevarenzone’, zegt energie-expert Thijs Van de Graaf.

Bijna een jaar geleden piekte de gasprijs op meer dan 300 euro per megawattuur. Het was het absolute hoogtepunt van de energiecrisis, waarbij Rusland de toevoer stap voor stap dichtdraaide. Op een jaar tijd was de gasprijs daardoor maar liefst vervijftienvoudigd. Sindsdien maakte de prijs een even gekke dollemansrit naar beneden: de afgelopen weken schommelen de gemiddelden op de Nederlandse gasbeurzen onder de 30 euro.

De reden? Europa heeft zich flink gewapend tegen het Russische gaswapen. De nervositeit op de gasbeurzen is daardoor gaan liggen. Want de prijspiek had evenveel te maken met kleinere toevoer als met blinde paniek, waardoor de Europese landen met de diepste zakken enorme bedragen betaalden om zo snel mogelijk hun voorraden aan te kunnen vullen.

Maar wie denkt dat Rusland ons geen pijn meer kan doen, heeft het flink mis. 9 procent van het Europese gas stroomt nog steeds via pijpleidingen uit Rusland naar hier, onder meer via een lijn die door de Oekraïense hoofdstad Kiev loopt. Een handvol andere procenten komt ook uit Rusland, maar dan in de vorm van vloeibaar gas – lng – dat verscheept kan worden.

Minder alternatieven

Onze afhankelijkheid van Russisch gas ligt daarmee aanzienlijk lager dan voor het conflict in Oekraïne. Toen kwam zo’n 40 procent van het Europees gas uit het land van Vladimir Poetin. Voor Duitsland ging het om 50 procent, en voor enkele Baltische staten was Rusland zelfs de enige leverancier.

De situatie is vandaag helemaal anders. Maar het pijplijngas blijft een pijnpunt voor Europa, zegt professor internationale energiepolitiek Thijs Van de Graaf (UGent). “9 procent lijkt niet veel. Maar het is de laatste 9 procent – en dat is het moeilijkste om te vervangen.”

Wat Van de Graaf bedoelt: hoe meer Russisch gas er vervangen moet worden, hoe minder alternatieven er voorhanden zijn. Toen Rusland voor het eerst de gaskraan begon toe te draaien, was het relatief makkelijk om oplossingen te vinden.

Beetje bij beetje heeft Europa zijn honger naar Russisch gas afgebouwd. Onder meer door de lng-capaciteit uit te breiden – om lng aan land te brengen, is gespecialiseerde infrastructuur nodig. Duitsland heeft bijvoorbeeld drijvende installaties opgezet, waar vloeibaar gas in gasvormig gas omgezet kan worden. Ook Nederland en Spanje hebben hun installaties uitgebreid. Op die manier kon meer gas van elders in de wereld geïmporteerd worden.

Verzadigd

“De eerste 10 procent Russisch gas die je moet vervangen, gaat makkelijk. Maar telkens er een extra procent verdwijnt, moet je oplossingen zoeken. En onze alternatieve capaciteit raakt stilaan verzadigd”, zegt Van de Graaf. Zeebrugge is bijvoorbeeld een erg belangrijke doorvoerhaven voor vloeibaar gas, maar daar zit zo goed als geen rek meer op.

Van de Graaf heeft het niet enkel over die lng-terminals, die op volle toeren draaien, maar ook over de Europese gasvoorraden. Het doel is om die tegen de start van de winter, op 1 november, voor 90 procent gevuld te hebben. Daarmee moeten grote schokken opgevangen kunnen worden. Op dit moment zijn die voorraden al voor net geen 87 procent gevuld – de Belgische voorraden zitten zelfs tjokvol. Met andere woorden: extra gas opslaan is amper een oplossing om het risico in te dammen.

En wat met het Russiche lng? Dat is in principe ongevaarlijk, zegt Van de Graaf. Pijpleidingen kunnen niet verplaatst worden, dus daar kan geen ander gas dan het Russische doorgepompt worden. Maar als Rusland geen lng meer aanlevert, kan Europa wellicht makkelijk van elders lng laten aanvoeren.

Minder gas nodig

Hoe gevaarlijk is die 9 procent dan nog? Dat is lastig in te schatten. De tijd van de 300 euro per megawattuur lijkt niet meer terug te komen. Daarvoor is er te veel veranderd. Niet alleen heeft Europa alternatieve import gevonden, maar Europa heeft ook gewoon minder gas nodig. Door de energieschok wordt er meer ingezet op isolatie, elektrificatie en energiebesparing. Dat vermindert onze kwetsbaarheid aanzienlijk, en dat effect zal blijven groeien. De gedragswijzigingen bij de consument lijken minstens ten dele permanent.

“Het aantal winters dat Rusland ons nog pijn kan doen, is niet zo heel groot meer. We staan er vandaag veel beter voor dan vorig jaar, en we zullen er elk jaar een beetje beter voor staan. Maar we zijn nog niet uit de gevarenzone. Stel je maar voor dat we de komende winter met een lange, zware koudegolf geconfronteerd worden. Als dan die 9 procent wegvalt, kan dat accuut voor problemen zorgen”, zegt Van de Graaf nog.

De afgelopen winters waren op dat vlak erg mild. Maar een stevige koudeprik, zoals ‘the beast from the east’ waarmee het Verenigd Koninkrijk in 2018 geconfronteerd werd, kan Europa dus flink pijn doen. De gasprijs kan dan tijdelijk erg snel oplopen. Europa heeft na de moeilijkheden van vorig jaar wel een prijsplafond afgesproken, maar dat is relatief: het kan opgeheven worden wanneer de bevoorrading in het gedrang kan komen. En wanneer de prijzen opnieuw pieken, zouden grote industriële producenten net zoals vorig jaar kunnen beslissen om de productie even te staken.