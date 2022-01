Laatste 7 jaren waren wereldwijd de 7 warmste ooit gemeten

In 2021 was het 0,3 graden Celsius warmer dan in de referentieperiode van 1991 tot en met 2020. De temperatuur lag 1,1 tot 1,2 graden Celsius hoger dan het pre-industriële niveau van de periode van 1850 tot en met 1990. Het voorbije jaar was slechts een beetje warmer dan 2015 en 2018, samen vormen ze koelere jaren van de afgelopen zeven jaren. Die laatste zeven jaren waren “met een duidelijke marge de warmste jaren ooit”, meldt het C3S.

“Wanneer we naar het wereldgemiddelde kijken, zien we dat de eerste vijf maanden van het jaar relatief lage temperaturen te zien gaven in vergelijking met de recente zeer warme jaren. Sinds juni behoren de maandtemperaturen wereldwijd echter steevast tot de vierde warmste ooit gemeten”, meldt het C3S. Voornamelijk in het noordoosten van Canada, in Noord-Afrika en in het Midden-Oosten werden de meeste bovengemiddelde temperaturen opgetekend.

Europa beleefde in 2021 zijn warmste zomer ooit. Bovendien bleven de mondiale concentraties van koolstofdioxide en methaan aanzienlijk stijgen.