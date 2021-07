Laat je eens trouwen door Elvis in Evergem: ‘Onnozelaars zijn welkom, als ze elkaar graag zien’

“Are you ready to feel the love?” De regen gutst langs het dak van de piepkleine Mariakapel als een herrezen Elvis Presley zijn eerste huwelijksceremonie op Belgische bodem opent. Sinds de man 44 jaar geleden het loodje legde, heeft hij een licht Limburgs accent ontwikkeld, maar dat kan de pret voor het handjevol aanwezigen niet drukken. Een jonge vrouw legt haar hoofd op de schouder van een opvallend keurig geklede man terwijl Presley zijn wereldhit ‘Can't Help Falling in Love’ brengt.

“Ik heb het even moeilijk”, zegt ze even later aan de koning van de rock-’n-roll wanneer hij haar met zwoele stem vraagt of ze met haar buurman wil trouwen. “Volgende week trouwen we voor de wet, maar daar kan mijn moeder niet bij zijn. Ik ben daarom zo dankbaar dat ze hier vandaag wel is.” Ze maakt oogcontact met een glunderende dame die een eindje verderop zit en een felgekleurde bos bloemen in de handen houdt.

Na vijftien minuten, een drietal liedjes en evenveel weinig coherente toespraken houdt Elvis het voor bekeken. De jonge geliefden ondertekenen hun huwelijksakte en trekken weer naar buiten, de storm in. Veel tijd krijgen ze daar niet voor: in de tent naast de kapel klinken de ronkende motoren van het volgende koppel, dat in het komende kwartier getrouwd moet worden.

De gietende regen kan de pret in de drive-through niet drukken. Beeld Tine Schoemaker

“Met ons drive-throughconcept kunnen mensen even makkelijk huwen als een hamburger halen bij McDonalds”, zegt organisator Wouter Verdegem. Samen met een a-capellagroep voorziet hij in een muzikale verwelkoming van alle aanwezigen. Met een acrobatische behendigheid zorgt hij ervoor dat de partytent die opgesteld is voor de kapel en waar het ene na het andere koppel aangereden komt, het niet begeeft door het slechte weer. Zaterdag is de trouwceremonie gratis: een Vlaamse activiteitensubsidie maakte het mogelijk alle medewerkers te vergoeden zonder de kost door te rekenen aan de tortelduifjes.

Las Vegas

Verdegem is druk in de weer, maar zijn ogen fonkelen wanneer hij over de inspiratie voor zijn ongewone huwelijksmethode vertelt. “Enkele jaren geleden liet mijn partner weten dat ze met me wilde trouwen, maar ik had weinig zin om een drukke ceremonie met familie te organiseren. Ik ben een grote Elvis-fan, dus als compromis trokken we naar Las Vegas en trouwden er in de kapel waar Presley ooit zelf in het huwelijksbootje stapte. Behalve wij twee, een fotograaf en een Elvis-imitator was niemand bij de plechtigheid aanwezig. Die intimiteit was bijzonder aangenaam.”

De Oost-Vlaamse organisator is overigens niet de enige die de charme van een huwelijk in de Amerikaanse stad inziet: ieder jaar geven zo'n 80.000 koppels er hun jawoord in een van de vijftig huwelijkskapellen.

Na hun terugkeer naar België besloten Verdegem en zijn partner Valérie Destrooper om samen met theatermaker Bert De Jonghe The Wedding Chapel op te richten. Met hun bedrijf organiseren ze officieuze huwelijken die geïnspireerd zijn door Las Vegas en waarbij behalve Presley ook ‘Freddy’ Wally als ceremoniemeester optreedt.

“De tijd waarin huwelijken er allemaal even strak en saai uitzagen, is voorbij”, verklaart Verdegem. De lossere aanpak en de verwijzingen naar kitscherige cultfiguren als Wally betekenen volgens de organisator niet dat zijn trouwpartijen aan emotie inboeten. “Authenticiteit is belangrijk. Onnozelaars zijn welkom, maar ze moeten elkaar wel graag zien.”

Ook 'Freddy' Wally doet dienst als ceremoniemeester. Beeld Tine Schoemaker

De coronacrisis houdt het belang van de trouwpartijen van The Wedding Chapel in elk geval in ere. “We zijn verloofd, maar willen pas echt huwen wanneer we op een veilige manier een feest voor al onze vrienden en familie kunnen organiseren. Vandaag konden we toch al tonen dat het ons menens is”, zegt Milan Pieters enkele minuten nadat Presley zijn huwelijk met zijn verloofde Rumbidzai Zamukudzi bezegeld heeft. “Ik had me op pure kolder voorbereid, maar was verrast door de professionele omkadering en hoe emotioneel ik werd. Het weer in Evergem zit vandaag misschien niet mee, maar ik heb warmte gevoeld alsof ik in Las Vegas was.”

Oprechte liefde

Terwijl Freddy Wally zich naast de kapel klaarmaakt om meer huwelijken te bezegelen en Presley voor de twaalfde en laatste keer die middag ‘Can’t Take My eyes Off You’ brengt, loopt een man van middelbare leeftijd langzaam de kapel uit. Hij houdt het portier van zijn wagen open zodat zijn kersverse echtgenote kan instappen terwijl zijn lichtblauwe hemd langzaam donker wordt door de hevige regen.

“Er is meer dan ooit reden om de liefde te vieren”, zegt de man. Zijn ogen zijn roodgekleurd en hij wikt zijn woorden voor hij verder spreekt: “Ik was getrouwd, maar mijn vrouw is enkele jaren geleden overleden. Vandaag ben ik een jaar samen met mijn nieuwe vriendin en dat vieren we graag hier. Er is een luchtige en plezierige sfeer, maar tegelijkertijd is de oprechtheid van de liefde niet te ontkennen."

Voor hij in zijn auto stapt en het Las Vegas van Oost-Vlaanderen verlaat, vragen we de man wat we hem en zijn partner mogen toewensen. “Dat we even gelukkig blijven als vandaag”, antwoordt hij prompt. “Beter wordt het niet meer.”