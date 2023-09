‘Laat geld van criminelen terugvloeien naar hulpverlening, politie en justitie’: drugscommissaris pleit voor ‘drugsfonds’

Ine Van Wymersch is als nationale drugscommissaris de sleutelfiguur in de strijd tegen drugshandel en drugscriminaliteit. “We moeten de drugsproblematiek aan de wortels aanpakken”, zegt ze dinsdag op Radio 1 naar aanleiding van de problemen in Brussel. Zowel aan het Brusselse Zuidstation, het Noordstation en ook aan heel wat metrostations vieren overlast, drugs en criminaliteit sinds een hele tijd hoogtij.

Om de problemen bij de wortels aan te pakken, is handhaving alleen niet genoeg, benadrukt Van Wymersch. “Het heeft geen zin dat politie gebruikers arresteert om ze dan een paar uur later weer vrij te laten, omdat er te weinig elementen zijn voor vervolging.”

De drugscommissaris ziet naast handhaving ook een heel belangrijke rol voor hulpverlening en preventie. “Ik denk dat iedereen beseft dat deze mensen in een kwetsbare maatschappelijke situatie zitten en dat de oplossing niet alleen van politie en justitie zal komen”, zegt ze daarover. “Hun rol is de hulpverleners ondersteunen, zodat zij hun werk veilig kunnen doen.” Ook infrastructuuraanpassingen kunnen helpen. Zo ziet ze wat het probleem aan de stations in Brussel betreft een mogelijke oplossing in het beperken van het aantal toegangswegen tot de stations. Nu is er een moeilijk zicht op wie er allemaal binnenkomt, en dealers kunnen zich op veel plaatsen verstoppen.

Creatief

Maar om alle actoren in het verhaal hun werk te kunnen laten doen, is er meer geld nodig. Geld dat er niet is. “En dus moeten we op zoek naar creatieve oplossingen.” Een voorbeeld is volgens de drugscommissaris een “drugsfonds”, waar ze ook in Spanje al mee werken. “Het geld van de criminelen vloeit via dat fonds terug naar de hulpverlening, maar ook naar politie en justitie.”

Hoe zo’n fonds heel concreet bij ons zou werken; daar buigt Van Wymersch zich momenteel over. Het resultaat van haar werk zal ze voorleggen aan de regering en aan de Nationale Veiligheidsraad. “Als dat voorstel wordt opgenomen in het volgende regeerakkoord, kunnen we daar vanaf de volgende legislatuur mee aan de slag en kunnen we structureel iets veranderen.”