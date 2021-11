Kyle Rittenhouse (18), die in VS twee betogers doodschoot bij Black Lives Matter-protesten, is vrijgesproken

Bekijk hier: emotionele Rittenhouse na vrijspraak

Wat is er gebeurd?

Volgens de 12-koppige jury, die drie dagen beraadslaagde, handelde Rittenhouse uit zelfverdediging. De 18-jarige barstte in tranen uit nadat de rechter het jury-oordeel had voorgelezen.

De tiener werd aangeklaagd voor de moord op Joseph Rosenbaum (36) en Anthony Huber (26), en voor het verwonden van Gaige Grosskreutz (28) tijdens een Black Lives Matters-betoging in Kenosha, Wisconsin op 25 augustus 2020. Een van hen kwam volgens de verdediging onverwachts achter een auto vandaan en zou de tiener met de dood hebben bedreigd.

Talloze Amerikanen kwamen toen op straat in Kenosha voor Jacob Blake. Agenten schoten de 29-jarige Afro-Amerikaan zeven maal in de rug bij een poging hem op te pakken. Blake is nu vanaf zijn middel verlamd. Het protest tegen racisme en politiegeweld was er een van velen na de dood van George Floyd. De 18-jarige Rittenhouse was ook aanwezig, met een semi-automatisch geweer.

Black Lives Matter en George Floyd De dood van Floyd zorgde vorig jaar voor grote onrust in de VS. Agent Derek Chauvin had voor het oog van de camera bijna negen minuten op de nek geknield van de zwarte arrestant, die geboeid op de grond lag en herhaaldelijk duidelijk maakte niet te kunnen ademen. Die beelden gingen de wereld rond en talloze mensen kwamen op staat om te protesteren tegen politiegeweld.

Wat zegt Rittenhouse zelf?

Rittenhouse staat bekend als wapenfanaat en een vurig supporter van toenmalig president Donald Trump. Naar eigen zeggen ging hij in 2020 met een semiautomatisch wapen naar Kenosha om winkels en ander privé-eigendom te beschermen tegen plunderaars en brandstichters. De verdediging zette hem dan ook neer als een toonbeeld van burgerzin. De tiener schoot enkel “omdat hij werd bedreigd”.

Tijdens een eerdere ondervraging gaf Rittenhouse toe te weten dat een van zijn dodelijke slachtoffers, Joseph Rosenbaum, ongewapend was toen die op hem afkwam. “Hij achtervolgde me, ik was alleen en eerder die avond had hij ermee gedreigd me te doden. Ik wou dat ik hem niet moest neerschieten.”

De tiener barstte in tranen uit toen het verdict werd uitgesproken. Beeld AP

Waarom is er zoveel aandacht voor de zaak?

De rechtszaak tegen Rittenhouse leidde afgelopen maanden tot felle debatten in de Amerikaanse media. In de zaak komen immers verschillende breuklijnen van de Amerikaanse samenleving samen: die van wapenbezit, zelfverdediging en van de antiracistische beweging Black Lives Matter. Het proces kreeg veel media-aandacht en de uitspraak werd met een zekere bezorgdheid afgewacht. De angst is groot dat de vrijspraak van Rittenhouse leidt tot nieuwe protesten en rellen. De gouverneur van Wisconsin vroeg uit voorzorg aan vijfhonderd soldaten van de Nationale Garde om zich klaar te houden in Kenosha.

Sommige conservatieven die wapenrechten willen uitbreiden, zien Rittenhouse als een held, terwijl anderen aan de progressieve zijde hem zien als een symbool van de uit de hand gelopen Amerikaanse wapencultuur.

De Amerikaanse president Joe Biden reageerde al op de vrijspraak. “Ik sta achter het besluit van de jury,” zei Biden. “Het jurysysteem werkt. We moeten ons er aan houden.”

De protestbeweging Black Voters Matter liet via Twitter weten “teleurgesteld maar niet verrast” te zijn door het vonnis. “Dit is geen gerechtigheid. Dit is geen verantwoordelijkheid. Hoe dan ook, dit is Amerika”.