Kwetsbaar op straat, sterk op de planken: het Grote Openbare Schrijfatelier ontroert en houdt spiegel voor

“Alstublieft, juffrouw, U krijgt een roos.” Aan de ingang van de Gentse schouwburg Minard wordt me de welriekende bloem als verwelkoming aangereikt. “U krijgt ook nog een tekstje mee dat door onze mannen werd geschreven.”

Niet enkel ik, maar álle toeschouwers krijgen een uniek handgeschreven schrijfsel en een roos voor de start van Het Grote Openbare Schrijfatelier dat georganiseerd wordt door ontmoetingscentrum Villa Voortman. “U moet wel opletten, want rozen hebben doornen”, wordt er nog glimlachend gezegd.

Kort voor de start van de voorstelling spreek ik met twee trekkers, die dit bijzonder project in samenwerking met studenten orthopedagogie en klinische psychologie hebben gerealiseerd. Dirk Pauwels, artistiek coördinator van het schrijfatelier en verantwoordelijk voor het concept van de voorstelling, verduidelijkt wat Villa Voortman zoal doet. Pauwels: “Mensen met een dubbele diagnose - verslavingen in combinatie met psychische moeilijkheden - kunnen bij ons dagelijks samenkomen voor een kop koffie, een luisterend oor én artistieke projecten, als ze dat willen.”

Frequent treden de mensen die er werken en verwijlen ook naar buiten met hun creatief werk. “Dat is belangrijk voor de zichtbaarheid van deze mensen”, vervolgt Pauwels. “Het zijn namelijk kunstenaars, mensen met talenten. Dat moet getoond worden op dezelfde scène waarop andere artiesten staan: in de kunstsfeer, en dus niet binnen het zorgmilieu.”

Twee regels

Volgens Dirk Bryssinck, psycholoog en oprichter van Villa Voortman, is het centrum in eerste instantie “een warm ontmoetingshuis, een eerste ankerpunt én veilige haven voor mensen die uitgesloten zijn uit de samenleving”. En hij vult aan: “Dikwijls worden ze ook uitgesloten uit het reguliere zorgcircuit.”

In het centrum gelden er slechts twee regels: geen gebruik en geen geweld in het huis. Bryssinck: “Er is geen enkele verplichting maar mogelijkheid tot deelname aan de talrijke ateliers die voornamelijk door de bezoekers zelf worden gegeven. Geleidelijk aan voelen ze zich niet alleen welkom maar ook gewaardeerd. Wanneer ze instappen in een artistieke productie, zoals theater, vernissage, of de publicatie van poëzie en muziek, wordt hen bovendien een nieuwe taal aangereikt en ontstaat er ook een nieuwe identiteit. Die van acteur, schrijver, of muzikant.” Bovendien zegt de psycholoog dat aanhoudend contact ervoor zorgt dat patiënten met diagnostische etiketten mensen met een verhaal worden. “Dat leidt ook tot destigmatisering en meer verbondenheid met de maatschappij waarin ze voorheen werden uitgesloten.”

De voorstelling in de schouwburg is voor alle ‘bezoekers’ en medewerkers van Villa Voortman de kers op de taart. Het Grote Openbare Schrijfatelier, blijkt zoals verhoopt een atypische voorstelling. Zonder voorbereiding krijgen de deelnemers enkele schrijfopdrachten. Die worden na een muzikaal intermezzo meteen voorgedragen. Het publiek wordt op die manier meegetrokken in een afwisselende mix van authentieke teksten.

Spiegel

Sommige deelnemers delen hun vers geschreven tekst, anderen tonen hun emoties op een andere manier. Zo zingt de innemende Pete bijvoorbeeld met een rauwe en pakkende stem de bekende song ‘Working Class Hero’, van John Lennon. Bij het aanschouwen van zoveel moed en absurde genialiteit voor een volle zaal vervalt inderdaad de kwetsbare positie die deze mensen in de maatschappij of op de straten hebben. Het aanstekelijk concept doet het publiek zichtbaar aangenaam verstommen.

Na de voorstelling - en een staande ovatie - komt een glunderende Pete naar me toe. “We worden aangemoedigd om ons eigen ding te doen,” zegt hij, “dat is echt belangrijk”.

Onderweg naar huis, en nog ontroerd door de avond, dacht ik na over de confronterende woorden die Pete, met zijn rauwe stem, op het podium zei: “Wie zijn wij? Wij zijn de spiegel van de maatschappij. Maar ik draai het om en spiegel de vraag: kijk eens diep in mijn ogen en zeg het mij maar: wie ben jíj?”