Kwart van rijstoogst verloren in Nigeria door overstromingen, voor miljoenen dreigt hongersnood

Ruim 340.000 hectare landbouwgrond, gelegen in de ‘voedselmand’ van Nigeria, is weggevaagd door het water. Dit heeft vooral gevolgen voor de prijs van rijst, waarvoor in Nigeria een importverbod geldt om de eigen productie te beschermen. Een kwart van de Nigeriaanse rijstoogst zou verloren zijn gegaan door de overstromingen, maar ook maïs, cassave en andere belangrijke voedselgewassen zijn verwoest.

Het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties waarschuwde vorige maand al voor een humanitaire crisis in Nigeria, dat met 200 miljoen mensen het land met de meeste inwoners van Afrika is. Voedselprijzen zijn als gevolg van de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne al torenhoog, terwijl de economie nog in het slop zit. Daarnaast leven miljoenen burgers al jaren in bittere armoede, omdat zij op de vlucht zijn geslagen voor islamitisch terrorisme en toenemend etnisch en bendegeweld in het noorden en in de zogeheten Middle Belt. Miljoenen gezinnen lijden al dagelijks honger, en daar komt deze natuurramp bovenop.

Water tot aan de daken

De ernst van de ramp kwam dit weekeinde aan het licht. De Nigeriaanse autoriteiten meldden dat in de afgelopen weken honderden doden zijn gevallen als gevolg van hevige overstromingen, de ernstigste sinds 2012, toen meer dan 2,1 miljoen mensen ontheemd raakten en 363 mensen het leven lieten. Nigeria wordt sinds eind juni geteisterd door hevige regenval en overstromingen. Vorige week dinsdag traden de Niger en Benue buiten hun oevers. Het water steeg verder doordat buurland Kameroen de Lagdo-dam zou hebben opengezet om overtollig water te lozen.

In de staat Anambra sloegen 600.000 inwoners op de vlucht voor het water, dat al snel tot aan de daken van de huizen reikte. Tijdens die vlucht sloeg vorige week een boot om, waarbij 76 mensen verdronken. Ook in andere staten hebben burgers al hun bezittingen onder het water zien verdwijnen, inclusief hun landbouwgrond, huizen en bedrijven. Liefst 33 van de 36 staten in Nigeria zijn getroffen door de overstromingen. Naar schatting 200.000 huizen zijn volledig verwoest. Zondag stelden de autoriteiten het dodental vast op 603; nog eens 2.400 mensen zijn gewond geraakt.

Volgens de Nigeriaanse minister van Ontwikkeling Sadiya Umar Farouq lopen vijf laaggelegen staten nog tot eind november het risico op ernstige wateroverlast. Lokale overheden zijn opgeroepen hun burgers te evacueren naar hoger gelegen gebieden. De Nigeriaanse president Muhammadu Buhari heeft afgelopen vrijdag de distributie van 12.000 ton voedsel goedgekeurd voor de watersnoodslachtoffers.