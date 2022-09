Kwart miljoen gezinnen wacht al maanden op eindfactuur: ‘Zo komen nóg meer mensen in de problemen’

Bijna een kwart miljoen Belgische gezinnen wacht al maanden op z’n jaarafrekening voor energie. Ondertussen blijven ze in het ongewisse over wanneer de factuur uiteindelijk komt en hoeveel ze zullen moeten betalen. ‘Zo komen nóg meer mensen in de problemen’, klinkt het.

“Begin mei heb ik mijn meterstanden doorgegeven voor mijn jaarlijkse afrekening”, zegt Andreas Kesteleyn (43), die samen met z’n vrouw en drie kinderen in Oostakker woont. “Intussen zijn we vijf maanden verder en heb ik nog steeds mijn jaarafrekening niet ontvangen. Uren en uren heb ik aan de lijn gehangen met de klantendienst van Eneco. Ik heb mails gestuurd, gedreigd met verdere stappen, ... maar nog steeds is het wachten. Ik maak me daar zorgen over. Ik weet niet wanneer de factuur komt en heb totáál geen idee hoeveel ik zal moeten opleggen.”

Het gezin van Andreas is niet alleen in die situatie. Uit een bevraging van FEBEG, de sectorfederatie van Belgische elektriciteits- en gasleveranciers, blijkt dat naar schatting zo’n 240.000 Belgische gezinnen op dit moment “langer dan normaal” moeten wachten op de jaarafrekening of slotfactuur.

“Over alle energieleveranciers heen, wacht 4 procent van de klanten op dit moment langer dan 60 dagen op z’n eindafrekening”, zegt algemeen directeur Marc Van den Bosch. “Als je weet dat er in België zo’n 6 miljoen gezinnen zijn, gaat het jammer genoeg al snel om een paar honderdduizend klanten. Maar mensen die vijf maanden moeten wachten, zijn echt wel een uitzondering. De gemiddelde doorlooptijd voor facturatie bedraagt momenteel 10 tot 30 dagen nadat leveranciers de metergegevens van netbeheerder Fluvius hebben ontvangen. Dat is ruim binnen de wettelijke termijn van 6 weken.”

Andreas Kesteleyn uit Oostakker. Beeld Photo News

Half jaar of langer

De vertraging loopt op van een maand tot - in sommige gevallen - zelfs een half jaar of langer. Het probleem doet zich voor bij alle energieleveranciers. “Bij sommigen is het cijfer intussen gezakt tot 1 à 3 procent van de klanten. Bij anderen is het voorlopig nog meer”, zegt Van den Bosch. Een lijn valt volgens ingewijden niet te trekken in het type klanten dat met de vertraging krijgt af te rekenen. De leveranciers maken in elk geval geen onderscheid tussen klanten die moeten bijbetalen of nog geld tegoed hebben.

Vaak weerkerende verklaring voor de problemen is het nieuwe softwaresysteem dat de communicatie tussen netbeheerder Fluvius en de energieleveranciers regelt. “Dat is zeker een issue”, klinkt het bij de sectorfederatie van leveranciers. “Al zien wij verschillende verklaringen. De hoge energieprijzen zorgen voor veel vragen van klanten en veel leverancierswissels. Dat zorgt voor extra drukte. Tegelijk is de complexiteit van de factuur alleen maar toegenomen. Denk aan de uitbreiding van het sociaal tarief, de toekenning van de verwarmingspremie, de btw-verlaging en nu nog het basispakket aan voordelig tarief dat de regering heeft toegekend. Dat maakt het allemaal ingewikkelder én zorgt voor meer werk.”

Pingpongspel

Bij de federale ombudsdienst voor energie staat het probleem intussen bovenaan de lijst van klachten die binnenkomen. “Het zorgt voor veel onzekerheid”, zegt ombudsman Eric Houtman. “Mensen weten niet wat en wanneer ze zullen moeten betalen. Zo krijgen we meldingen van klanten waar begin dit jaar de meteropname is geweest en ze vandaag nog wachten op hun eindfactuur. We proberen het probleem op te lossen, maar botsen vaak op een pingpongspel tussen leverancier en netbeheerder. Maar in feite is het niet het belangrijkste wáár het probleem zit, wel dat het zo snel mogelijk is opgelost.”

Volgens de sectorfederatie wordt er naarstig aan oplossingen gewerkt. Zo hebben de verschillende energieleveranciers in ons land de afgelopen maanden honderden extra mensen aangenomen om klanten sneller verder te kunnen helpen. Tegelijk blijft de krapte op de arbeidsmarkt een probleem en moeten nieuwe mensen opgeleid worden. “De leveranciers werken hard om het aantal tijdelijke vertragingen zo vlug als mogelijk te verlagen”, valt te horen.

Maar ondertussen dreigt de vertraging voor nóg meer problemen te zorgen bij de getroffen gezinnen. “Zolang de eindafrekening niet is opgemaakt, kan ik mijn voorschotfactuur niet aanpassen”, zegt Andreas Kesteleyn. “Ik heb een variabel contract en ondertussen blijven de prijzen stijgen. Als dit blijft aanslepen dreigt mijn volgende afrekening nóg zwaarder te worden. Ik kan geen kant uit. Op deze manier dreigen nóg meer mensen in de problemen te komen.”

Leslie Debie (36), uit Nieuwenrode: ‘Moet nog 2.500 euro terugkrijgen van leverancier’ “Op 30 mei zijn onze meterstanden doorgegeven. Dat gebeurde automatisch want we hebben een digitale meter. Net voor de energiecrisis hebben we een langdurig contract afgesloten. We hebben toen ons voorschotbedrag ook een stuk hoger ingesteld dan eigenlijk nodig was. Zo zouden we net voor onze vakantie nog een mooie som terugkrijgen. Volgens mijn berekeningen hebben we zeker 2.500 euro tegoed. Maar het is nog steeds wachten op de eindfactuur. Ondertussen heb ik al meer dan 20 keer gebeld met Engie. Ik word er helemaal zot van. Als wij als klant een factuur niet betalen, hebben we na zes dagen extra kosten aan het been. Maar een leverancier kan blijkbaar maandenlang geld achter houden. Ik zie niet meer in wat ik kan doen.”

Leslie Debie met haar dochters Axelle en Mila en partner Robin. Beeld Photo News