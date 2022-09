Kwart meer studenten in lerarenopleidingen

Het academiejaar start voor hogeschool UCLL in Hasselt op 19 september. Er zijn dus nog enkele weken te gaan voor de inschrijvingen. Maar nu al blijkt de interesse voor lerarenopleidingen groot. UCLL ziet de inschrijvingen van nieuwe studenten met 25% stijgen in vergelijking met hetzelfde moment vorig jaar. Dat komt overeen met 120 nieuwe studenten extra. Die trend is te zien in alle UCLL-lerarenopleidingen kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs én op alle campussen, zowel in Limburg als in Vlaams-Brabant.

“De inschrijvingen stromen op dit moment heel vlot binnen,” zegt Greet Decin, programmadirecteur van de UCLL-lerarenopleiding. “We zien een duidelijke kentering ondanks het overwegend negatieve en demotiverende nieuws over het onderwijs in de media.” De groei van studenten in de lerarenopleidingen moet echter nog vele jaren duren om het lerarentekort enigszins op te heffen. “Het blijft van belang om naast de instroom fundamenteel in te zetten op het verlagen van de uitstroom tijdens de lerarenloopbaan,” stelt Decin.

Net als bij UCLL stijgt ook de interesse aan Hogeschool PXL in het departement ‘Education’ met 28 %. “Er is een stijging binnen zowel de opleiding kleuter, lager en secundair. We merken ook een stijging van zij-instromers op en grote interesse voor ons nieuwe afstandstraject van kleuter”, aldus Algemeen Directeur Ben Lambrechts.