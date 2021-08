Kwaliteitslabel overwogen dat moet aangeven hoe coronaproof winkels of horecazaken zijn

Volgens een visienota over ventilatie en luchtkwaliteit die het coronacommissariaat op 1 juli opstelde, moet de ontwikkeling van een speciaal certificaat bestudeerd worden. De nota kwam er na maanden overleg in de Taskforce Ventilatie. Een van de conclusies is dat er een duidelijk label moet komen dat aangeeft hoe ‘coronaproof’ een binnenruimte is. Een label aan het raam moet het voor gezondheidsinspecteurs van de overheid en ook voor klanten en personeel meteen duidelijk maken hoe groot of klein het risico op besmetting is.

Er kan onder meer gekeken worden naar hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit in het gebouw en naar de maatregelen die de uitbater of eigenaar eventueel neemt om die kwaliteit te verbeteren. Is er mechanische ventilatie? Staan er luchtreinigers? Zijn er CO 2 -meters? Ook het risicoprofiel van een binnenruimte – wordt er bijvoorbeeld gedanst? – kan een factor van belang zijn.

De overheid zit daarmee op de lijn van enkele Franstalige experts, onder wie epidemioloog Marius Gilbert (ULB). Zij deden in april in Le Soir een gelijkaardige oproep. Op de private markt zijn sommigen al gestart met het concept, waarbij inspecteurs een week lang alle criteria bekijken. Nadien ontvangt de aanvrager een label dat gaat van A++ tot E. In een kantoor, winkel of horecazaak met A++ kun je zeker zijn dat het risico op besmetting via de lucht laag ligt.

Politieke twijfel

De overheid lijkt geïnspireerd door die manier van werken. Op 19 juli legde coronacommissaris Pedro Facon het voorstel op tafel van het Overlegcomité, maar daar werd het voorlopig niet weerhouden. Eerst moet de concrete uitwerking bekeken worden.

Het coronacommissariaat stelt een nieuwe dienst voor binnen de FOD Volksgezondheid die luchtkwaliteit en ventilatie permanent opvolgt en van het veiligheidslabel een eerste wapenfeit maakt. “Een adviesorgaan bestaande uit universitaire experts en ventilatieprofessionals zou de dienst vervolgens moeten ondersteunen”, schrijft het commissariaat in zijn visienota.

Officieel wil niemand in de politiek reageren. In de wandelgangen klinkt twijfel. In Franstalig België lijkt men enthousiaster dan aan Vlaamse kant. Niet alle partijen zijn overtuigd dat er ook na de zomer permanente aandacht moet zijn voor ventilatie. Ze stellen zich bovendien vragen bij het doel van een label. “Is het iets vrijblijvends? Of koppelen we er gevolgen aan?” In het voorjaar opperden de Franstalige experts dat de labels gebruikt kunnen worden om bepaalde zaken open te houden en andere te sluiten als de cijfers weer pieken.

Druk op ondernemers

In de Wetstraat huiveren sommigen bij die gedachte. En zelfs als zo’n label vrijblijvend blijft, vreest men dat het druk kan zetten op ondernemers. “In de horeca kan het extra concurrentie veroorzaken tussen zaken met geld voor een certificaat en zaken zonder.”

Aan de certificatie van een gebouw hangt een prijskaartje. Gespecialiseerde firma’s vragen 1.000 tot 2.000 euro voor de ‘covidkeuring’ van een kleine onderneming zoals een restaurant, café of boetiek. Voor grotere winkels en kantoorgebouwen loopt de kost op tot 10.000 euro.

Voorstanders van het idee stellen dat het ondernemingen net een boost kan geven. “Het kan klanten extra vertrouwen geven om ergens te shoppen of te eten en voor het personeel kan het een motivatie zijn om weer met een gerust gemoed naar kantoor te komen.” Vanwege de twijfel en de vele praktische vragen die rond het idee hangen, lijken heel wat politici voorlopig de kat uit de boom te kijken. “Eerst maar eens zien hoe de coronacijfers in september evolueren.”