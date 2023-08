‘‘Kutkaag’ was een tijdje trending. Hoe verzinnen ze het?’: Nederlandse vicepremier Sigrid Kaag zegt politiek vaarwel na jarenlange belaging

Zes jaar lang werd de Nederlandse vicepremier Sigrid Kaag eindeloos belaagd, bedreigd en geïntimideerd. Na de val van de regering-Rutte trekt ze de deur van de politiek achter zich dicht. ‘Ik dacht: het zal wel overwaaien. Maar dat is dus nooit gebeurd.’

In een bonte zomerjurk wandelt Sigrid Kaag, ontslagnemend vicepremier en minister van Financiën, de tuin van haar statige herenwoning in Den Haag in. Het weelderige groen van de haag verbergt netjes een bolvormige bewakingscamera - een miniatuurversie van de barak vol camera’s die de politie vlak voor haar huis heeft neergepoot. “Die man hier voor de deur was de druppel, dat kan ik je wel zeggen. Dan was het even genoeg geweest, en hebben ze dat ding daar gezet.”

‘Die man’ is de complotdenker en religieuze fanaticus Max van den Berg. In België vergaarde hij enige internetroem toen hij op weg naar een coronaprotest een filmpje opnam aan de brouwerij van Duvel, waar volgens hem duivels bier gebrouwen werd. Maar een stuk minder vermakelijk was het bezoek dat hij in januari vorig jaar bracht aan Sigrid Kaag, toen Van den Berg met een brandende fakkel aan haar voordeur opdook.

Het was de zoveelste episode in een jarenlange stroom van bedreigingen, haatberichten en intimidatie aan het adres van Sigrid Kaag. In oktober 2017 maakte ze de overstap van de internationale diplomatie - bij de VN leidde ze onder meer de vernietiging van de chemische wapens in Syrië - naar de Nederlandse regering. Zes jaar later kondigde ze, na de val van het kabinet-Rutte IV, haar afscheid uit Den Haag aan. Haar gezin had het wel even gehad met de hysterie.

“Mijn man en mijn kinderen hebben me gezegd: niet nog eens vier of vijf jaar van dit. Dat willen we niet nog een keertje meemaken. Nu, dat gaf wel de doorslag. Het was natuurlijk geen donderslag bij heldere hemel. (lacht) Het zou heel raar geweest zijn als dat als een totale verrassing kwam - dan ben je wel héél erg onthecht van je eigen familie.”

Het incident met de fakkel had een grote indruk gemaakt op hen?

“We waren thuis, mijn kinderen zeiden dat mijn naam geroepen werd op straat. En dan hoor je NSB gescandeerd worden (de Nederlandse fascistische partij uit de jaren 40, SKE). Ik dacht echt dat hij brand zou veroorzaken, want die man had een grote fakkel bij. Het was best eng.

“Onze voormalige partijleider Els Borst is vermoord door iemand die ook godsdienstwaanzinnig was. Hij was ervan overtuigd dat zij een beetje de duivel was, onder meer omdat ze de euthanasiewetgeving introduceerde. Jaren later is hij bij haar opgedoken en heeft hij haar vermoord. Dat was een zuivere politieke moord. Mijn kinderen kennen dat verhaal ook, en ze hebben me wel duidelijk gemaakt: wij willen niet dat je eindigt zoals Els Borst.”

U bent zes jaar lang van alle kanten belaagd. U had er zelf ook genoeg van?

“Ik was al langer bezig met de gedachte of ik nog door zou willen. Het was een opeenstapeling der dingen, en dat ging maar crescendo, zes jaar lang. Het begon al voor ik naar Nederland terugkwam, toen bekend raakte dat ik minister zou worden. Een klein groepje mensen karakteriseerde me meteen als terrorist.”

Omdat u getrouwd bent met een Palestijnse man.

“Er werd een associatie gemaakt. Palestijn staat gelijk aan terrorist, dus die Kaag... (droogjes) Ja, zo kan ik het ook. Maar ik dacht: dat is een klein groepje mensen en dat gaat een beetje rond op sociale media - zodra je aan de slag gaat en je werk serieus doet, komen de feiten wel bovendrijven. Het zal wel overwaaien. Maar dat is dus nooit gebeurd. Het is gegroeid van een windje tot een storm tot een kleine tornado in mijn persoonlijk leven.”

De Groene Amsterdammer berekende ooit dat u in vijf maanden tijd 13.000 haatberichten had gekregen, één per kwartier. Uw reactie daarop was: ‘Ik ben dus niet gek’. Dacht u dat dan?

“Ik heb altijd geprobeerd daar heel nuchter in te zijn. Ik vertelde mezelf dat het een symptoom was van iets dat niet goed zit in de samenleving. Dat het niet om mij ging. Maar goed, het is wel jouw naam die daar telkens verschijnt. Tijdens de verkiezingen was Kutkaag een tijdje trending. Hoe verzinnen ze het? Dat volwassen mensen daarin meegaan!

“Als mens weet je ook dat de dingen groter lijken wanneer het over jezelf of over je naasten gaat. Dus ik dacht: het zal misschien wel meevallen. Maar dan bleek dat gevoel toch door data onderbouwd te zijn. Dat was wel fijn.”

U hebt het imago altijd zeer koel te blijven. Raakten die berichten u dan niet?

“Heel lang werd er mij gezegd: schouders eronder, trek het je niet aan. Wel nee, ik trek het me ook niet zozeer aan, en uiteraard ga ik ook wel door. Maar als het zo systematisch en bijna georkestreerd plaatsvindt, dan gaat het een eigen leven leiden.”

Waarom was Sigrid Kaag het mikpunt en niet iemand anders?

“Het is heel lastig om daar zelf op te antwoorden. Draait u de vraag eens om: wat is er aan de hand dat er een mikpunt nodig is? Wereldwijd zijn vrouwen de kanarie in de koolmijn. Als het slechter gaat met samenlevingen, als sociale of persoonlijke vrijheden worden ingeperkt, kan je dat zien door de lens van vrouwen en meisjes.”

Zij zijn het eerste slachtoffer?

“Vaak wel - minderheden en mensen van kleur. Dan zie je het zondebokprincipe aan het werk. En ten tweede: een vrouw die hoogopgeleid is, verbaal sterk, en met ervaring, daar houdt ook niet iedereen van.”

U had ook uitgesproken politieke ambities. U wou premier worden.

“Inderdaad. Als een man van een partij met twee zetels zegt dat hij premier wil worden, is dat normaal. Maar een vrouw die opkomt voor een partij met negentien zetels en denkt premier te willen worden, dat is heel wat!”

Volgens experts krijgen vrouwen een ander soort kritiek dan mannen. Hebt u dat ook zo ervaren?

“Zeer zeker. Hoe je eruitziet, wat je draagt, hoe je praat: het gaat over allemaal totaal irrelevante zaken. Dezelfde houding, dezelfde woorden en uitspraken worden bij een man gezien als inspirerend en leidinggevend, terwijl een vrouw dan zogenaamd zeurderig en autoritair is. Dat is echt zo.”

U werd zelfs door Geert Wilders heks genoemd.

“Tja, een heks staat voor iets kwaads, iets slechts. En wat deden ze in de middeleeuwen met heksen? Verbranden. Dus dat soort uitspraken zijn heel kwalijk. Woorden doen ertoe.”

Sigrid Kaag. ‘We moeten beseffen dat een verdere verharding van de samenleving, van de toon in het publieke debat, ons land echt schaadt.' Beeld Rebecca Fertinel

Vreest u dat na deze zes jaar en uw besluit om te vertrekken veel vrouwen zullen denken: dit hoeft allemaal niet voor mij, ik laat de politiek links liggen?

“Toch wel. Maar dat heeft er mij niet van weerhouden om te kiezen voor mezelf en voor mijn gezin. Ik kan ook op een andere manier het land dienen en vrouwen en meisjes tot voorbeeld zijn. Ik heb wel de oproep gedaan: laat je niet weerhouden. Uiteindelijk zullen we dit als samenleving moeten oplossen. We moeten durven benoemen dat dit niet oké is. Een beetje fatsoen is heus niet zo moeilijk.”

Voor uw stap naar de politiek zat u ook al in een echte mannenwereld.

“Zeker op het niveau waar ik opereerde, dat klopt.”

Heeft het u toch nog verbaasd hoe hard het eraan toegaat in de nationale politiek?

“Ik denk dat internationale politieke diplomatie toch meer gaat over echte harde politieke zaken - oorlog en vrede, humanitaire toegang, mensenlevens verbeteren. Daar kwam toch meer inhoud bij kijken. Wat me zorgen baart aan Den Haag is dat veel van de inhoud verloren gaat aan mensen een hak willen zetten, aan woordspelletjes en theater. En niet het soort theater waar ik met plezier naartoe ga. Daar is het land niet mee gediend.”

Als uw familie niet had gevraagd om ermee te stoppen, zou u dan een ander besluit hebben genomen?

“Ik kan daar niet op antwoorden. Ik heb dit besluit genomen, en ik ben gezegend met een man en kinderen die dit allemaal slikken. Ik ben hier niet afhankelijk van. Ik doe het uit overtuiging, niet omdat ik professioneel niets anders kan verzinnen. Ik heb me op zoveel plekken in de wereld ingezet, er is genoeg dat ik kan doen.”

U blijft er allemaal verbazend stoïcijns bij.

“Dat kan. Misschien is het ten dele ervaring, maar ik probeer zulke dingen wel een plaats te geven en te verwerken. Het is ook al zes jaar aan de gang. Maar dat wil niet zeggen dat we dat dan maar moeten aanvaarden. Dat in een land als Nederland mensen in de publieke arena last hebben van bedreigingen en intimidatie: dat is toch niet normaal? Ik hoop echt dat we daar eens het debat over kunnen aangaan, en het los zien van personen of incidenten. Er is iets veel fundamentelers aan de hand. Dit gaat over de rechtsstaat.

“We staan echt op een kruispunt. We moeten beseffen dat een verdere verharding van de samenleving, van de toon in het publieke debat, ons land echt schaadt. Dat zal uiteindelijk leiden tot minder goede politieke keuzes, want angst is een slechte raadgever. En er zullen ook fysieke gevolgen zijn voor mensen. Je leest her en der dat mensen uit de lgbtqia+-gemeenschap banger worden, dat er meer incidenten zijn. Dat zijn tekenen aan de wand.”

Tijdens de coronacrisis raakten de maatschappelijke gemoederen in Nederland heel erg verhit, veel meer dan in België. Politici werden belaagd, absurde complottheorieën werden openlijk in het straatbeeld verspreid.

“Dat is wel vaker zo in Nederland, alleen erkennen wij dat niet. Uit studies blijkt dat wij Nederlanders erger zijn qua uitingen op sociale media dan andere landen. Dat ligt misschien een beetje aan onze, ahum, openheid. Wij zien dat zelf als eerlijkheid, maar laten we wel wezen: in andere landen wordt dat vooral ervaren als botheid. Sociale media versterken dat nog.

“Maar wat we gezien hebben, ik geloof niet dat dat allemaal komt door de coronacrisis. Corona heeft een vergrootglas gezet op iets dat al speelde in de samenleving. Wat dat precies is, weet ik niet.”

Laten we het even hebben over de regering. Het kabinet is gevallen over migratie, net als de vorige federale regering in België.

“Juist, het Marrakesh-pact, dat niet eens bindend was. (lacht) Dat is ook een eigen leven gaan leiden, hoor.”

Tonen die twee gevallen hoe lastig dat thema is?

“Ja en nee. Het is natuurlijk gevoelig en complex, maar migratie wordt door sommigen ook wel gebruikt als een hondenfluitje om het enkel nog te hebben over irreguliere migratie. Het gaat ook over kennismigratie, over het terugkeren van mensen die hier niet kunnen blijven, en over humane, waardige opvang voor diegenen die echt recht hebben op asiel. En tegelijk moeten we erkennen dat veel mensen overlast ervaren van mensen die hier niet kunnen blijven. Al die dingen kan je niet vereenvoudigen tot een oneliner.”

Nederland moet het binnenkort na dertien jaar Mark Rutte doen met een andere premier. Wat is de erfenis van Rutte?

“Ere wie ere toekomt: je wordt en blijft niet zomaar dertien jaar premier. Hij heeft dag en nacht gewerkt en zich ingezet voor het land. En hij heeft Nederland ook door hele moeilijke momenten geloodst - de ramp met de MH17, een enorme bezuinigingsoperatie, de crisistijden van de voorbije jaren. Ik denk ook dat door zijn statuur Nederland op Europees niveau een grotere rol kon spelen dan normaal gesproken het geval zou zijn. En hij is natuurlijk de ultieme dealmaker. Dat is ook een gave.”

Heeft Nederland na die dertien jaar nood aan een nieuwe wind?

“Ik heb al eerder gezegd dat het volgens mij goed is dat premiers maar twee termijnen zitten. Dat lijkt me gewoon gezond, in algemene zin. Daarmee bedoel ik niet specifiek iets over Rutte.”

Sigrid Kaag. ‘Wereldwijd zijn vrouwen de kanarie in de koolmijn. Als het slechter gaat met samenlevingen, kan je dat zien door de lens van vrouwen en meisjes.' Beeld Rebecca Fertinel

Hebt u er spijt van dat u nooit premier zal worden?

“Nee hoor, helemaal niet. Er zijn wel meer dingen die ik nooit zal worden.”

U had wel die ambitie.

“Klopt, maar ik zat daar niet heel mijn leven van te dromen. Ik ben niet opgegroeid in de politiek, het is een fase in mijn leven. En ik vind dat iedereen die meedoet aan verkiezingen moet zeggen: ik wil het Torentje in. Als je meedoet, moet je proberen de wedstrijd te winnen. Wat je kansen zijn, dat is wat anders, dat ligt aan de kiezer. Maar er zijn ook heel veel andere dingen die je kan doen voor je land.”

Verlaat u Den Haag met opgeheven hoofd, of ook spijt om hoe het gelopen is?

“Het een sluit het ander niet uit. Met opgeheven hoofd, dat zeker - want ik laat wat achter. Ik heb wel een gevoel van teleurstelling. Want ik kwam terug om hier te blijven. Of ik oud word in Nederland, dat weet ik niet. Ik heb geen idee waar ik naartoe ga. Het is totaal tabula rasa.”