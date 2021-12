Kunstwereld op zijn kop: schilderij dat bijna geveild werd voor 1.500 euro, blijkt Caravaggio van 50 miljoen

Eerder dit jaar werd het olieverfschilderij, waarop een gefolterde Jezus Christus te zien is, te koop aangeboden op een veiling in Spanje. De richtprijs waarmee de veiling zou starten was 1.500 euro. Maar toen had veilinghuis Ansorena al onderhandse aanbiedingen ontvangen van enkele miljoenen euro’s en hadden grote verzamelaars al vertegenwoordigers naar Madrid gezonden om het doek van dichtbij te bekijken.

Vanuit Italië kwam een van de grootste erkende experts van het werk van Caravaggio naar de Spaanse hoofdstad om vast te stellen dat deze Christus met doornenkroon van de Napolitaanse schilderlegende moet zijn. Dat zou de waarde in één klap doen stijgen naar 50 miljoen euro. Eén dag voor de veiling verbood het ministerie van Cultuur dan maar dat het doek in de verkoop zou gaan, na een spoedvergadering op hoog niveau.

Cultureel erfgoed

Woensdag erkende de regioregering van Madrid het werk formeel tot cultureel erfgoed. “Elementen zoals de psychologische weergaven van de personages, het realisme van de gezichten, de lichtgevende kracht die het lichaam van Christus verlicht, het samenspel van de drie personages en de communicatie die tot stand komt met de waarnemer maken dit tot een werk van groot artistiek belang”, klinkt het in een verklaring.

Oorspronkelijk werd het schilderij toegeschreven aan het atelier van José de Ribera (1591-1652), een Spaanse schilder die in Rome en Napels werkte. Ten onrechte, vermoeden ook experts van het Prado museum in Madrid. “De informatie die de afgelopen maanden is verschenen en de studies die door deskundigen zijn verricht, versterken de theorie dat het om het werk van Caravaggio gaat”, bevestigt de regioregering van Madrid.

“Toen ik het schilderij zag, kon ik mijn ogen niet geloven”, zei Massimo Pulini, professor aan de Academie voor Schone Kunsten van Bologna, eerder aan de Britse krant The Guardian. In maart kreeg hij een e-mail om het werk te taxeren. “Ik wist meteen dat dit een Caravaggio was. Het was alsof je iemand op straat tegenkwam die je al lang niet meer gezien had. Het is moeilijk uit te leggen wat er op bepaalde momenten gebeurt als je in een milliseconde zo’n indruk hebt. Het is vaak een kwestie van instinct.”