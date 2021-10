Kunnen we nu voor 11 euro naar de psycholoog? ‘Ik werk niet aan die tarieven’

31 augustus. Frank Vandenbroucke, minister van Volksgezondheid, plaatst een Vooruit-affiche op Facebook: “Psychologische zorg betaalbaar voor iedereen.” Fantastisch nieuws dat overal blij onthaald werd, al klonk de bijhorende tekst iets cryptischer. “Vanaf morgen rollen we dat uit.” Wat is dat juist, uitrollen? En hoever staat het daarmee één maand later, of bijna twee maanden nadat ook Conner Rousseau op 29 juli tweette, met een gespierde emoji: “Vanaf 1 september voor 11 euro per sessie naar de psycholoog”?

We plaatsten ons even in de schoenen van de modale burger, die is aangespoord om “werk te maken van zijn hoofd” en contacteerden zodoende 25 psychologen uit heel Vlaanderen. Simpele vraag: “Kan ik bij u al voor 11 euro komen?” Allemaal gaven ze vriendelijk - ze zijn psychologen voor een reden - antwoord, al klonk er ook moedeloosheid en zelfs irritatie. “U bent de zoveelste die het vraagt, maar er dienen nog veel stappen gezet te worden; reken pas op 2022.” “Ik weet nog niet eens of ik daar deel van kan uitmaken.” “Ik werk niet aan de tarieven waar men de laatste tijd het nieuws mee haalt.” Niet zelden kwam als uitsmijter: “Voor 60 euro kan u wél bij mij terecht, maar jammer genoeg ben ik volzet.” Zit je daar, met je dipje.

Eén psycholoog legt ons uit waar we moeten zijn: bij een netwerk voor eerstelijnspsychologen in onze regio. Zo komen we in het bezit van de lijst namen die al langer (ook Maggie De Block stelde conventies op) voor 11 euro werken. Voor de stad Antwerpen blijken dat er vier te zijn. Allemaal hebben ze een aanmeldingsstop. Voor de hele provincie Antwerpen zijn er nu 37 psychologen die werken aan 11 euro. Van hen hebben er slechts zeven binnen één maand tijd. (Ter info: in de provincie Antwerpen wonen 1,86 miljoen mensen.) Minister Vandenbroucke wil deze groep psychologen, die betaalbare hulp aanbiedt, dus fors uitbreiden. September was duidelijk voorbarig, maar de minister maakt zich sterk dat de komende maanden veel zal veranderen, in samenwerking met de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen. “Er wordt 151 miljoen euro uitgetrokken.”

Maar er zijn valse noten. Twee weken terug stapten vier kleinere beroepsverenigingen van psychologen naar de Raad van State omdat ze tégen de conventie zijn. Er zijn namelijk consequenties waar zij zich moeilijk in kunnen vinden. Eén: omdat je als patiënt naar een psycholoog van een netwerk moet, heb je maar beperkte keuze. Dat is geen detail. Een twintiger voelt zich misschien niet op zijn gemak als hij het bij een 59-jarige hulpverlener over zijn pornoverslaving moet hebben. Omgekeerd vindt een zestiger het misschien lastig als hij met een vrouw van 25 over zijn pensioen gaat praten. Mensen hebben vaak een voorkeur qua geslacht en leeftijd, en die keuze aan 11 euro is dus zeer beperkt. Bovendien worden psychologen opgesplitst in ‘eerstelijnspsychologen’ die lichte tot matige klachten behandelen en ‘tweedelijnspsychologen’ voor de zwaardere gevallen.

Stef Joos, covoorzitter van psychologenvereniging UPPsy: “Dat is een indeling die kunstmatig aanvoelt. Als psycholoog ontvang je iemand en ga je met die persoon op pad. Nu moeten wij ons afvragen: ‘Zal ik dat wel op acht sessies opgelost krijgen of moet ik deze persoon doorsturen naar de tweede lijn?’ Dat is niet hoe de psyche werkt. Een huisdokter kan aan een knie voelen en zeggen: binnen twee weken moet dat beter zijn. Psychologische hulp vraagt om tijd - vaak weet je pas na enkele sessies waar het probleem zit - en vertrouwen.”

Vertrouwen onder druk

Dat vertrouwen staat onder druk. Een psycholoog die aan 11 euro werkt, zal namelijk in dit nieuwe systeem een ‘functioneel bilan’ moeten opstellen waarin ‘actoren van de eerste lijn’ (bijvoorbeeld de huisarts) kunnen meelezen. In mensentaal: er gaat één en ander in de computer ingevoerd worden, zoals ‘de reden van de hulpvraag’ en ‘functionele status’. Wordt er geoordeeld dat de patiënt specialistische zorg nodig heeft, wordt er opnieuw met een arts overlegd. Er gaat dus op toetsenborden getokkeld worden en dat zit Stef Joos, net als alle andere psychologen met wie wij spraken, niet lekker.

Joos: “Ik noteer tijdens gesprekken niéts. Mijn patiënten appreciëren dat enorm. ‘Wat hier gezegd wordt, verlaat de kamer niet’, is mijn motto. Ik heb zelfs een patiënt die zijn familienaam weigert te geven, net zoals zijn telefoonnummer. ‘Oei, dat is wel lastig als ik ziek ben, dan kan ik u niet verwittigen’, zei ik. Die patiënt zei: ‘Ik zie het dan wel.’ Mogelijks is dat een beetje paranoïde, maar ook dié mensen hebben recht op hulp.” Overigens stellen véél mensen discretie op prijs. “Patiënten betalen opvallend vaak cash omdat zij niet willen dat de partner van de bezoeken weet. Wij zijn de moderne biechtvaders, hé! Denkt u dat er vroeger veel mensen zouden te biechten zijn gegaan, als de pastoor achter een computer zat?”

Misschien denkt u: ‘Ach, gegevens delen, dat heeft toch ook voordelen? Dan moet je niet overal hetzelfde verhaal doen!’ Daar heeft u gelijk in, er zijn voordelen. Maar het is ook goed om de keerzijde te beseffen. Stel, u hebt een affaire gehad met de buurvrouw. Of u voelt meer liefde voor uw jongste kind dan voor het oudste. Daar wil u over spreken met een psycholoog, maar mogelijk zonder dat de huisarts het weet. Omdat u niet per se wil dat uw vrouw - die al jaren bij dezelfde huisarts gaat - voortaan stilletjes zal bekeken worden als ‘de bedrogen echtgenote’. Joos: “Mijn ervaring is dat een significante groep patiënten de mentale en fysieke zorg graag gescheiden houdt. Daar zijn redenen toe. Als een huisdokter leest dat u in behandeling bent bij een psycholoog, en u komt klagen over buikpijn, is de kans reëel dat hij bewust of onbewust denkt: misschien de zenuwen? Terwijl u pakweg een voedselvergiftiging hebt. Uit onderzoek blijkt dat bij mensen die een psychiatrische voorgeschiedenis hebben, sneller wordt geoordeeld: het zit tussen de oren. Dat komt hun fysieke zorg niet ten goede.”

Hallo, minister Vandenbroucke? Daar is men zich bewust van de kritiek, maar bij monde van zijn woordvoerder laat de minister weten dat “het delen van gegevens nuttig kan zijn in de zorg. Maar patiënten die niét willen dat hun bezoek aan de psycholoog met andere zorgverleners wordt gedeeld, kunnen dat absoluut weigeren.” Stef Joos heeft daar twijfels bij. “In de conventie staat dat vergoeding afhangt van een functioneel bilan, gedeeld door een psycholoog en arts. Als dat patiëntendossier toch niet verplicht is, zouden wij graag hebben dat de conventie herschreven wordt. Want eens zoiets in voege gaat, geldt alleen wat letterlijk op papier staat. Dat is nu zeer flou artistique. Moeten wij in dat functioneel bilan veel details noteren? Of kan volstaan dat wij iets vaag noteren als ‘depressieve klachten’, wat al beter bij het beroepsgeheim zou passen? Dat is nog niet duidelijk.”

Joos vervolgt: “Het is niet mijn bedoeling hier een karikatuur van te maken. Natuurlijk zijn wij blij met aandacht voor mentale zorg, met extra middelen. Maar dat beroepsgeheim is héilig. De overheid kan wel beloven dat niemand uw medische gegevens kan lezen, maar in het verleden zijn daar al farcen mee gebeurd.” Joos doelt onder meer op vorig jaar, toen opeens bleek dat verzekeringsartsen konden meelezen in medische dossiers en terugbetaling weigerden. Joos: “Ik had een patiënt die een schuldsaldoverzekering geweigerd is omdat hij 18 jaar geleden een suïcidepoging had ondernomen. De patiënt heeft hemel en aarde bewogen via ombudsdiensten en advocaten om dat uit zijn digitaal dossier te krijgen. Ik wil geen ongerustheid zaaien, want vaak is het inderdaad in ieders belang dat medische informatie deelbaar is. Maar de patiënt mag zich ook van de risico’s bewust zijn.” Zoals: wat gebeurt er bijvoorbeeld met uw dossier na uw dood? Is er een kans dat derden dat in handen krijgen, als zij zich vragen stellen rond uw (plotse) overlijden? Om dan vervolgens daarin dingen te lezen die u misschien had willen meenemen in uw graf? Joos: “Dat zijn inderdaad vragen die wij ons stellen.”

Kortom, psychologische hulp laat zich lastig met administratie verzoenen. Joos: “Eigenlijk wil men dat huisartsen controleren of psychologen niet te gulzig worden, in dit systeem. Maar mijn ervaring is: met die overconsumptie valt het mee. Behandelingen kennen een natuurlijk verloop en een spontaan einde, soms na vijf sessies, soms na 25. Dat is een zaak tussen de behandelaar en de persoon die hulp zoekt. Nu creëert men een systeem met regels, opsplitsingen, evaluaties, parameters, overleg,... Ik weet niet of de patiënt daar beter van wordt, en de psycholoog komt voor gewetenskwesties te staan. We gaan niet iedereen aan 11 euro kunnen helpen, maar hoe maak je de selectie? Wie geef je voorrang? Daar moet goed over worden nagedacht. Als psychologen begrijpen wij natuurlijk zeer goed dat de perfectie nooit kan worden gehaald. Maar dat beroepsgeheim, dat mogen we echt niet zomaar op de helling zetten.”

150 euro per week

Hoe belangrijk terugbetaling kan zijn, weet Caroline Boddez uit Herent. Haar zoontje van negen kampt met een psychische kwetsbaarheid en gaat daarvoor naar een psycholoog en psychiater. Maar om hem goed te begeleiden, moeten óók Caroline en haar partner op consultatie. De kosten zijn een extra zorg. “Als mijn zoon een gevoelige maag had, kregen we alles terugbetaald. Maar voor een gevoelige inborst telt dat niet.”

Hij houdt van drummen, paardrijden en ravotten. Is vrolijk en gaat naar een gewone school. Maar al jong zag Caroline dat haar zoon Baptiste, nu 9 jaar, gevoeliger is dan gemiddeld. “Hij werd vaak ziek en raakte snel overprikkeld”, vertelt Caroline, die werkt als bediende. “Ook kreeg hij angsten. Baptiste was bang om te eten, soms durfde hij zelfs geen eten vastnemen.” Met regelmatige bezoeken aan een psycholoog konden die spanningen lange tijd onder controle worden gehouden. “Maar in coronatijd is de situatie verergerd”, schetst Caroline het effect van de pandemie. “De structuur van Baptiste viel weg, zijn angsten namen toe. Hij heeft angst voor het onbekende en wordt bijvoorbeeld niet graag van zijn ouders gescheiden.”

Baptiste werd dit jaar enkele weken opgenomen. Dat bracht soelaas, maar momenteel is er een intensief traject van nazorg bezig. Elke week moet hij naar de psychiater en psycholoog. Die laatste kost 65 euro voor 45 minuten, en dat bedrag zal ook met de nieuwe conventie niet worden terugbetaald, want die geldt pas vanaf 15 jaar. Caroline: “Maar voor mijn eigen bezoeken had ik daar wél op gehoopt. Want ja, mijn man en ik moeten òòk naar de psycholoog. Daar wordt dan besproken hoe wij Baptiste het best kunnen helpen, hoe wij dit als gezin - wij hebben nog een zoon en dochter - best opvangen en ook zélf overeind blijven. Daarnaast volgt ook de huisarts ons intensief. De kosten lopen op, soms tot 150 euro per week.”

Caroline vervolgt: “Ik ben zeer dankbaar voor alle hulp. Het gaat ook de goede kant uit. Maar het is àltijd vechten. De terugbetaling van zijn ziekenhuisopname heeft bijvoorbeeld veel voeten in de aarde gehad. Het spijtige is: mocht Baptiste iets aan zijn amandelen mankeren, zou alles worden terugbetaald. Maar rond psychische aandoeningen hangt nog altijd meer twijfel en taboe. Ik was dus blij met de nieuwe plannen en hoopte op terugbetaling van mijn consultaties, maar de psycholoog zei nog van niets te weten, en de huisarts wist me te vertellen dat het slechts om een zeer beperkte groep zal gaan. Voor terugbetaling zouden wij dus van psycholoog moeten wisselen, maar dat wil ik Baptiste niet aandoen, hij gaat graag naar de persoon bij wie we nu gaan. Maar goed, ook zonder terugbetaling zullen wij àlles doen voor ons kind. Met alle praktische zorgen vandien; ik ben parttime gaan werken om Baptiste naar alle consultaties te brengen. De financiële zorgen komen daar bovenop.”