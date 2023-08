Kunnen vrouwen zich voortaan zelf testen op baarmoederhalskanker? Proefproject loopt aan UGent

Nederlandse vrouwen die 30 worden, krijgen sinds het begin van de zomer thuis een zelftest opgestuurd met een uitnodiging om zich te laten screenen op het humaan papillomavirus (HPV). Dat virus kan onder andere baarmoederhalskanker veroorzaken. Vrouwen hoeven voor een vaginaal uitstrijkje dus niet meer naar de huisarts of gynaecoloog en kunnen de test thuis doen, die volgens Nederlandse artsen even betrouwbaar is.

Ook bij ons wordt die mogelijkheid nu onderzocht. Elk jaar krijgen ongeveer 350 vrouwen in Vlaanderen baarmoederhalskanker. Een deel van hen heeft zich al enkele jaren niet laten screenen, ook al krijgen alle vrouwen tussen 25 en 64 om de drie jaar een uitnodiging om langs te gaan bij hun huisarts of gynaecoloog.

“In 2021 liet 63,3 procent zich zo, via het bevolkingsonderzoek, screenen op baarmoederhalskanker”, zegt onderzoekster Eva Gezels. Dat is meer dan de screening voor dikkedarmkanker, waarbij iemand een stoelgangstaal moet opsturen. Toch wil de overheid meer vrouwen bereiken.

“47 procent van alle baarmoederhalskankers wordt immers vastgesteld bij niet-gescreende vrouwen. Met dit onderzoek richten we ons specifiek op vrouwen tussen 31 en 64 die gedurende zes jaar geen uitstrijkje lieten afnemen.”

In een enveloppe

“Over twee weken, vanaf 1 september, zullen huisartsen in 45 Vlaamse huisartspraktijken vrouwen tijdens een consultatie – om wat voor reden ook – zelfafnamesets aanbieden”, zegt Gezels. “In de loop van september zullen we ook zelftests naar 1.125 vrouwen in Vlaanderen uitsturen. Zij zijn willekeurig gekozen.”

Wie wil deelnemen kan de test op een zelfgekozen moment uitvoeren en in een voorgefrankeerde enveloppe opsturen naar het labo. Binnen de twee weken is het resultaat bekend.

“We willen kijken of thuis testen een effectieve manier is om de participatiegraad te verhogen”, zegt Gezels. Samen met professor Sara Willems en onderzoekster Kaatje Van Roy werken ze daarvoor samen met het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO), de Stichting Kankerregister, Sciensano en de andere Vlaamse universiteiten.