Kunnen nieuwe protesten in Iran deze keer wel momentum vasthouden? ‘Wie wil protesteren, wordt echt geïntimideerd’

Sinds eind vorige week komen er opnieuw meer demonstranten op straat tegen het Iraanse theocratische regime. Komt het deze keer wel tot een echte revolutie? ‘Het regime kiest op dit moment meer voor repressie dan voor concessies’, zegt de Nederlands-Iraanse historicus Peyman Jafari (Internationaal instituut voor Sociale Geschiedenis).

Begin dit jaar leek het protest wat te gaan liggen. Vanwaar komt deze opflakkering?

“In steden dicht bij de grens met Pakistan en in de Koerdische regio’s waren er in januari wel hier en daar nog wat protesten. Maar vanaf december is het inderdaad voor het grootste deel beginnen te doven door de harde repressie en omdat grote groepen mensen er zich bij gebrek aan een duidelijke organisatie niet bij aansloten. Maar dat betekent niet dat de onvrede weg was. Integendeel, door de arrestaties, executies ensociaal-economische problemen is de kloof tussen het regime en de bevolking alleen maar groter geworden.

“Donderdagavond was het veertig dagen geleden dat het regime twee jonge mannen heeft geëxecuteerd vanwege hun deelname aan het protest. Dat was de concrete aanleiding voor de opflakkering van het protest in een aantal steden.”

Zullen de protesten deze keer wel tot een doorbraak leiden?

“Deze protesten waren relatief klein maar ze zijn een belangrijk teken dat de onvrede niet weg is. Of dit zich nu nog verder doorzet tot iets groters, valt nog af te wachten. Op korte termijn lijkt me dat onwaarschijnlijk.”

Zijn mensen dan te bang om de straat op te gaan?

“Enerzijds zijn er natuurlijk veel mensen bang gemaakt. De afgelopen maanden zijn er 20.000 mensen gearresteerd en meer dan vijfhonderd doden gevallen. Wie wil protesteren, wordt echt geïntimideerd. Ze worden thuis opgezocht, hun ouders worden gebeld en er wordt hen een werk- of studieverbod opgelegd. Tegelijk gaat het dagelijkse leven ook gewoon door. Een groot deel van de Iraniërs heeft sociaal-economische problemen door de lage lonen en vele tijdelijke contracten. Zij zijn gewoon bezig met overleven.

“Anderzijds is er ook een groep die echt heel dapper blijft doorgaan. Een aantal van de mensen die uit de gevangenis vrijgelaten zijn, kwamen juist nog harder en meer vastberaden naar buiten.”

Peyman Jafari: 'De internationale opinie zal er deels voor hebben gezorgd dat het aantal executies tot nu toe ‘maar’ op vier is gebleven.' Beeld rv

Heeft het regime al toegevingen gedaan?

“Veel vrouwen dragen de hoofddoek sinds september minder strikt of dragen hem helemaal niet. Het regime treedt daar nu iets minder streng tegen op omdat het bang is voor meer protest. En de afgelopen twee weken zijn er honderden gevangenen vrijgelaten in een poging om de rust te bewaren. Maar van grote veranderingen is nog geen sprake.”

Zouden die nog kunnen komen?

“Dat is echt dé vraag. Het regime kiest op dit moment meer voor repressie dan voor concessies. Op lange termijn misschien wel, maar dan zullen er ook andere grote dingen moeten veranderen, zoals de dood van ayatollah Khamenei. Er zijn ook andere middelen nodig om druk uit te oefenen op het regime, zoals massastakingen. Meer mensen moeten zich aansluiten, maar op korte termijn zie ik dat niet gebeuren.”

Maandag vindt een groot protest plaats in Brussel tegen het Iraanse regime. Kan het Westen voldoende druk zetten op Iran?

“Het is belangrijk dat er bewustzijn is in het Westen over de mensenrechtenschendingen. In die zin zijn die protesten in Europese steden belangrijk, omdat ze de aandacht vestigen op wat in Iran gebeurt. Daarnaast zal de internationale opinie er ook wel deels voor hebben gezorgd dat het aantal executies tot nu toe ‘maar’ op vier is gebleven.

“Maar als het over grote veranderingen gaat, dan neen. Je kunt maar zoveel mensen verbieden om het land uit te reizen en sancties opleggen. Hoe meer Iran internationaal geïsoleerd raakt, hoe minder pijn elke nieuwe stap zal doen. Op een gegeven moment raakt een land ook zodanig geïsoleerd dat het binnen de grenzen kan doen wat het wil. De centrale vraag blijft dus: wat gebeurt er in Iran zelf?”