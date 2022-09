Kunnen bijen een troef zijn in de sociale sector? ‘Je ziet een kalmte bij de mensen ontstaan’

Het inzetten van imkers en bijen in de sociale sector lijkt onwaarschijnlijk. Toch toont de realiteit dat er steeds meer vraag is naar bijen in de sector en dat er “bijzonder goede resultaten bekomen kunnen worden door deze vorm van samenwerking”, zegt René De Backer van het Vlaams Bijeninstituut.

Volgens De Backer kan elke organisatie, of het nu gaat over woon-zorgcentra, instellingen voor mensen met een beperking of scholen uit het buitengewoon onderwijs, zich aangesproken voelen om klanten, bewoners of patiënten het maximale aan welzijn te bieden door de aanwezigheid van bijenkasten en imkers. “Veel sociale organisaties zijn voorzien van faciliteiten en terreinoppervlakten. Een patiënt geniet nu eenmaal meer van innerlijke rust als de omgeving natuurlijk overkomt”, zegt De Backer.

Het imago van de imker die zijn bijen houdt voor een potje honing is volgens de man gedateerd. “Veel mensen zijn de voorbije jaren bijen gaan houden met als doel iets voor het klimaat te doen”, zegt De Backer. “Ik stel vast dat deze imkers ook een bijzonder warm hart hebben voor de medemens en de sociaal zwakkeren. Zij zetten zich nu al in als vrijwilliger voor allerlei sociale doelen. Als je dit dan kan doen samen met je honingbijen, zit je helemaal gebeiteld.”

Als voorbeeld noemt hij een instelling voor mensen met een beperking waar al een imker actief bezig is met zijn bijen. “Als de bewoners bij de bijen komen of mogen werken aan de bijenkasten, zie je een kalmte bij de mensen ontstaan. Als je ze dan aanspreekt over hoe zij die ‘steekgrage’ bijen kunnen beheren, maakt dat hen apetrots.”