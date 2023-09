Kunnen Abdeslam en Abrini alsnog wegkomen zonder straf in België? Advocaten spelen technische kwestie uit

Salah Abdeslam en Mohamed Abrini zijn in juli dan wel veroordeeld, hun advocaten vragen om geen straf uit te spreken voor hun rol in de aanslagen. Ze roepen ‘verzachtende omstandigheden’ in en dreigen met cassatieberoep.

‘Hij is geen psychopaat. Hij is... een jongetje uit Molenbeek.” Delphine Paci, de advocate van Salah Abdeslam, slikt en verbijt de tranen. Aan de jury om te oordelen over de oprechtheid daarvan. Haar collega-strafpleiter twee meter verderop in de rechtbank, Stanislas Eskenazi, was ook ooit “een jongetje uit Molenbeek”. Hij verdedigt nu Mohamed Abrini, de man met het hoedje.

Ook Eskenazi pleitte “verzachtende omstandigheden”, woorden die wat absurd klinken gezien er bij de aanslagen op 22 maart 35 mensen om het leven kwamen en honderden gewonden vielen. Wat kan dan nog verzachten?

Ter herinnering: van de drie terroristen die de luchthaven binnenstapten, is Abrini de enige die zijn bom niet tot ontploffing bracht. Op het cruciale moment nam hij de benen. “Het eerste wat ik zag, waren vrouwen en kinderen”, zo vertelde Abrini eerder op het proces over de ochtend van 22 maart. “Ik draaide me meteen om en zei: ‘Dat doe ik niet.’”

‘Geen kamikaze’

Hij vluchtte weg en werd overal geseind als ‘de man met het hoedje’. Een half jaar voor zijn U-bocht in Zaventem was hij ook bij de aanslagen in Parijs in allerijl vertrokken. “Hij was geen kamikaze, maar een blok aan het been”, betoogden zijn advocaten donderdag op het assisenproces. “Als het laf is om het leven boven de dood te stellen, laat ons dan maar laf zijn.” De laatste zin uit hun betoog bleef nazinderen in de zaal. Het zou betekenen dat Abrini, nog zo’n ‘jongetje uit Molenbeek’, uit ethische overwegingen handelde en niet uit instinct.

Het terreurproces is donderdag in een finale fase beland, met de pleidooien van de verdediging over de strafmaat. Naast Abrini en Abdeslam zijn er nog vier terroristen in juli veroordeeld voor terroristische moord en poging tot moord en het lidmaatschap van een terreurgroep. Twee anderen zijn enkel veroordeeld voor dat lidmaatschap, nog twee anderen werden over de hele lijn vrijgesproken. De veroordeelden kennen hun straf nog niet.

Begin deze week vroeg het parket straffen tot levenslang, met daarbovenop een terbeschikkingstelling van het gerecht na de vrijlating. De advocaten van de beschuldigden proberen de jury en het hof te overtuigen van meer variatie in de straffen aan te brengen, en daarbij rekening te houden met elke individuele beschuldigde.

Salah Abdeslam hoopt zo bijvoorbeeld misschien een lagere straf dan anderen te krijgen. “Het parket maakt geen enkel onderscheid. Hoe kan u zo’n onrechtvaardigheid laten passeren? U laat u voor de gek houden door twee personen”, zei hij eerder al aan de assisenvoorzitter.

Donderdag kwamen niet enkel de advocaten van Abdeslam en Abrini aan bod, maar ook die van Bilal El Makhoukhi. Hij hield de wapens en explosieven van de terreurcel verborgen. Zijn advocaten benadrukten dat hij excuses had geuit. Dat hij daarbij de burgerlijke partijen geen blik gunde, kwam niet door een gebrek aan respect, maar omdat hij het niet durfde, zo klonk het. Ze vroegen om rekening te houden met zijn kans op re-integratie.

Levenslang

Veel meer dan over re-in­te­gratie of berouw brachten de advocaten een technische kwestie boven. Ze belasten deze volksjury om samen met het hof te oordelen over een moeilijke, procedurele kwestie.

De advocaten van Abrini en Abdeslam proberen jury en rechtbank ervan te overtuigen dat er geen nieuwe straf mogelijk is, omdat hun cliënten al gestraft zijn. Beiden kregen vorig jaar al voor hun bijdrage aan de aanslagen in Frankrijk levenslang.

Met het strafwetboek in de hand willen ze bewijzen dat een dubbele straf, ook in twee verschillende EU-lidstaten, niet mogelijk is. Abdeslam kreeg in Frankrijk levenslang zonder kans op vrijlating, “tot in de eeuwigheid”, noemt het Franse gerecht dat. “Een tweede straf erbovenop is toch absurd”, zei zijn advocate. “Alsof je de eeuwigheid kan toevoegen aan de eeuwigheid.”

Voor haar had het weinig zin te pleiten over bijvoorbeeld een gedragsverandering bij haar cliënt, zo zeker is ze dat de jury haar moet volgen in de redenering dat een nieuwe straf niet kan. Daar komt een waarschuwing bij: “Als u ons daar niet in volgt, denk ik dat uw beslissing niet zal standhouden voor Cassatie.”

Doembeeld

Het Openbaar Ministerie is het daar alvast niet mee eens, maar voor veel slachtoffers van de aanslagen bij ons is het een doembeeld. De veroordelingen voor de feiten in België zijn in juli uitgesproken, maar daar hoort ook een gepaste straf bij, vinden ze.

“Geen straf zou akelig zijn, maar het lijken me de laatste wanhoopsdaden van deze advocaten te zijn”, zegt Philippe Vansteenkiste van slachtoffervereniging V-Europe. “Ik zie geen reden tot paniek.”

Vansteenkiste, die zijn zus Fabienne verloor bij de aanslagen, hoopt op een berechtiging die “juist” is, voor zowel de slachtoffers als de samenleving. Dit betekent ook voor hem dat niet iedereen dezelfde straf moet krijgen.

“In de getuigenis van Sofien Ayari vond ik een oprechtheid als bij geen ander”, zegt Vansteenkiste. Het pleidooi van Ayari’s advocaat over de strafmaat is voorzien voor vrijdag. Maandag zouden alle pleidooien zijn afgerond, daarna krijgen de beschuldigden nog een laatste keer het woord, waarna de jury en het hof zich terugtrekken voor de beraadslaging. Een uitspraak over de verschillende straffen valt dan allicht eind volgende week.