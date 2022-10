KU Leuven zet in opspraak gekomen professor bewegingswetenschappen uit leidinggevende functies

De persverantwoordelijke van de KU Leuven bevestigt dat de professor in kwestie “geen leidinggevende functies meer mag uitoefenen tot aan zijn emeritaat en bijgevolg geen onderzoeksactiviteiten, testen of dienstverlening meer mag aansturen waarvoor de inzet van medewerkers is vereist”. Lesgeven zou de professor wel nog mogen.

De advocaat van de mogelijke slachtoffers, Christine Mussche, reageert bij robtv tevreden dat de universiteit actie onderneemt, al voegt ze eraan toe dat die reactie veel te laat komt. “Als dat vroeger gebeurd zou zijn, waren er misschien minder slachtoffers gevallen”, zegt ze.

In de Pano-reportage getuigden 14 doctoraatsstudenten van de KU Leuven over een professor aan de faculteit bewegingswetenschappen. De verhalen gaan van vernederingen, over pesterijen tot seksistische uitspraken. Tussen 2013 en 2019 maakten minstens 24 mensen meldingen over de man. Ook leidinggevenden, een decaan en departementsvoorzitter, zouden de afgelopen jaren melding gemaakt hebben over zijn gedrag.

Uit interne mails blijkt dat de rector en vicerector van de KU Leuven op de hoogte waren van het probleem. De man werd uiteindelijk echter vrijgesproken na een tuchtprocedure omdat de feiten verjaard zouden zijn. In de reportage reageerde de Leuvense universiteit schriftelijk “dat dit dossier zeer ernstig is genomen en grondig is opgevolgd”.

De man mocht sinds maart de campus niet meer betreden. Nu is de man dus ook uit al zijn leidinggevende functies gezet.