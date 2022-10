KU Leuven-rector Luc Sels over verkrachtingszaak: ‘Ik begrijp de verontwaardiging, maar sta recht in mijn schoenen’

Rector Luc Sels van de KU Leuven vindt niet dat de universiteit fouten heeft gemaakt in de verkrachtingszaak van een studente door een professor pedagogie. Dat zegt hij in De Ochtend op Radio 1. ‘Die man zit achter de tralies, dankzij onze goede samenwerking met het parket.’

Het is een turbulente week voor de KU Leuven. Eerst raakte bekend dat een professor pedagogie veroordeeld is voor de verkrachting van een studente in 2016. Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) zette daarop 1,4 miljoen euro aan subsidies ‘on hold’, omdat ze het signaal van de KU Leuven “een slag in het gezicht van het slachtoffer” noemde.

Donderdag kwam daar nog het bericht bij dat een professor inspanningsfysiologie uit zijn leidinggevende functies ontzet is na jarenlange meldingen van machtsmisbruik. Meermaals was er deze week kritiek over de communicatie, of het gebrek daaraan, van rector Luc Sels.

In De Ochtend op Radio 1 zegt Sels dat de hele gemeenschap van de KU Leuven ondertussen een heel gedetailleerde mededeling over de zaak heeft gekregen. Hij verdedigt ook zijn beslissing om te zwijgen. “Als ik mijn mening had gegeven, zou ik een standpunt ingenomen hebben. Dit is een bijzonder pijnlijke casus en die discretie kwam er op heel duidelijke vraag van het slachtoffer.”

Bovendien blijkt uit het rapport van de regeringscommissaris dat de KU Leuven de juiste stappen heeft gezet in dit dossier, benadrukt de rector. Hij wijst ook op de lopende tuchtprocudure van de universiteit tegen de professor. “We kunnen ons als universiteit onmogelijk boven een onderzoeksrechter plaatsen.”

Prijsuitreiking

Toch blijven vragen rijzen over hoe het kon dat de veroordeelde professor F.D. nog les kon geven aan een universiteit in het buitenland en zelfs nog een prijs van de KU Leuven kon ontvangen.

Volgens Sels moet het vermoeden van onschuld gerespecteerd worden. “We kunnen toch geen mededeling uitsturen naar alle universiteiten ter wereld, nog voor die man beschuldigd is? Als wij ergens weet van hebben, zullen we de universiteit waar iemand gaat werken wel op de hoogte brengen. Maar dat is in dit specifiek geval niet gebeurd.”

Ook over de uitreiking van de prijs is de rector naar eigen zeggen niet over één nacht ijs gegaan. De prijs werd gedeeld met negen andere professoren en bij die uitreiking was de onderwijsraad en de academische raad betrokken. “Als we hem ervan hadden tussen gehaald, dan was dat voor honderden mensen opgevallen. Door hem de prijs niet uit te reiken, zouden we iemand alarmeren die wel zal vermoed hebben dat er wat aan het bewegen was rond hem. Dat was net wat het parket had gevraagd om absoluut niet te doen.”

Sels zegt ondertussen met minister Demir contact te hebben gehad om die situatie uit te leggen. “Ik begrijp de verontwaardiging, maar ik sta sterk in mijn schoenen. Ik heb hierover een gewetensonderzoek gedaan en sta 100 procent achter mijn beslissing. De man zit nu achter de tralies, dankzij de goede samenwerking tussen de KU Leuven en het parket.”

Imago

Dat neemt niet weg dat de KU Leuven zich de laatste dagen in wel heel woelig water bevindt. En dat er vragen rijzen over de veiligheid van de studenten. “Die veiligheid nemen we ter harte en onze aanpak wordt volgens het rapport van de regeringscommissaris als correct omschreven. In een situatie waarin het gaat over slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag, moeten wij niet bezig zijn met ons imago als KU Leuven.”

Nieuwe voorvallen kan de rector ook niet uitsluiten. “De KU Leuven is een gemeenschap van zo’n 80.000 mensen, dat is de schaal van een centrumstad. Het is evident dat daar regelmatig iets gebeurt, hoe erg ik dat ook betreur. Maar ik wil me voor die hele gemeenschap zetten en zeker ook voor de professoren, want het overgrote deel daarvan toont vooral een grote dienstbaarheid van de maatschappij.”

Sels blijft ook benadrukken dat discretie en respect voor het slachtoffer altijd centraal heeft gestaan in zijn handelen. De heisa deze week heeft daar niet aan bijgedragen. “Het slachtoffer was deze week opnieuw slachtoffer. Ik hoor nu al van ons vertrouwensnetwerk dat zij merken dat de drempel verhoogt. En die drempel verlagen om anoniem melding te doen, dat is net waar wij al zoveel jaren aan werken.”