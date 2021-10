KU Leuven legt controversiële schachtenverkoop aan banden

Leuven is de eerste studentenstad die vanaf dit academiejaar de schachtenverkoop expliciet verbiedt in het doopcharter. Bij die activiteit, vaak een prelude op de effectieve doop, komen intredende studenten voor een bepaalde periode onder het gezag te staan van een of meerdere doopmeesters, die soms enkele honderden euro’s spenderen aan een schacht. Dat gebeurt in cash of in natura (drankbonnetjes of vaten).

“Die praktijk was al gelimiteerd, maar we hebben de lijn dit academiejaar nog wat scherper getrokken”, zegt KU Leuven-rector Luc Sels aan De Morgen. Studentenverenigingen kunnen nog steeds een peter of meter aanstellen, maar een opbod kan niet meer. Volgens Sels kan die veilingscontext “bijzonder vernederend zijn” en “potentieel discriminerend werken op het vlak van geslacht, geaardheid of huidskleur”. Eerdere getuigenissen in De Morgen bevestigen dat gevaar.

Uitvoerig overleg

Enkele weken geleden pleitte Universiteit Antwerpen-rector Herman Van Goethem al voor een expliciet verbod op schachtenverkopen. Volgens Sels is het nieuwe charter geen reactie op die oproep, maar het resultaat van uitvoerig en constructief overleg. Dat gebeurde met alle studentenfracties, de hogescholen, de stad Leuven en de politie.

Alle (faculteitsgebonden) studentenkringen en vrouwenclubs hebben intussen hun krabbel onder het charter gezet, bij de mannenclubs ontbreken nog een aantal handtekeningen. Aangezien ‘gedragenheid’ altijd voorop heeft gestaan bij de gesprekken, klinkt de hoop dat die nog zullen volgen.

Stok achter de deur

In het licht van de zaak-Sanda Dia is dat geen lichte voetnoot. Reuzegom, intussen opgedoekt, was een van die clubs die altijd weigerden om charters te tekenen. Zonder ondertekening kan alleen het gebruik van lokalen binnen de stad of instellingen ontzegd worden voor doopactiviteiten. Individuele studenten kunnen weliswaar altijd aan een tuchtprocedure onderworpen worden bij het schenden van het charter. “Sowieso hebben we daarmee altijd een stevige stok achter de deur”, maakt Sels zich sterk.

In de tekst zijn ook enkele formuleringen over vernederende activiteiten verscherpt, met het oog op een verwelkomingsactiviteit die ‘positief’ moet aanvoelen. Volgens Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit) blijft het op die manier “zeer waardevol voor jongeren die als student aan een nieuwe fase van hun leven beginnen”.

Met alle partners is ook afgesproken om dit jaar te blijven werken aan een duurzamer klimaat. Brent Monette, voorzitter van studentenkoepel LOKO, vraagt wel voldoende tijd voor alle partners om daarbij terug te koppelen naar de achterban. “Tegelijk zien we dat sommige kringen dit academiejaar al hun activiteiten omgooien”, zegt Monette. Zo stopt bijvoorbeeld de Leuvense kring Ekonomika met dopen.