KU Leuven-alumni maken eerste film in Oudgrieks: ‘Alle acteurs hebben klassieke talen gestudeerd’

Heuvelachtige vergezichten, acteurs in tunica en volzinnen in het Oudgrieks. In Frogs brengen classici de klassieke taal opnieuw tot leven. De groep filmmakers hoopt dat hun werk niet alleen wordt gebruikt als didactisch materiaal in het onderwijs. Ze denken ook dat het een breed publiek, zonder voorkennis, kan aanspreken.

“Het is alsof je naar Troy of Gladiator zou kijken in de oorspronkelijke taal – en geacteerd door amateurs”, laat Thibaut Lejeune weten, regisseur, scenarist, cameraman en monteur van de film. Op enkele zelfgeschreven stukken na is het script gebaseerd op verschillende werken uit de Griekse literatuur. Onder meer verhalen van Aristophanes, Euripides en Plato komen aan bod. Het Oudgrieks werd door de acteurs uitgesproken volgens de gereconstrueerde uitspraak van meer dan 2.000 jaar geleden.

“Het moet ongeveer zo geklonken hebben”, zegt Laurens van der Wiel, een van de acteurs en postdoctoraal onderzoeker Griekse literatuur aan de universiteit van Warschau. “Alle acteurs hebben klassieke talen gestudeerd en velen werken nu in de academische wereld.”

Parodieën

Toen de vriendengroep nog studeerde, maakte ze al parodieën op Baantjer en voerden ze eens een toneelstuk op in het Latijn. Maar om de productie van de eerste langspeelfilm in het Oudgrieks tot een goed einde te brengen, was meer werk, tijd en geld nodig.

“We hebben er heel veel vrije tijd voor opgeofferd en alles zelf voorgeschoten”, vertelt Lejeune. “We hebben een week gezamenlijk verlof genomen om in Italië te filmen. Gezien de strakke planning was dat achteraf bekeken misschien iets te kort. Omdat we maar één camera en één drone hadden, moest elke zin en scène soms verschillende keren worden overgedaan.” De opnames, die hen ook naar de Ardennen brachten, begonnen twee jaar geleden.

Het amateurgezelschap ging dus aan de slag met veel goesting, maar zonder sponsors. “In het begin hebben we een risico genomen door zelf te investeren in opnamemateriaal, kostuums en reiskosten”, zegt Lejeune. “Maar we hoopten een zeker niveau te halen en zo sponsors te overtuigen.”

De zoektocht naar financiële steun bracht de groep uiteindelijk bij Elliniki Agogi, een school in Athene die het (gesproken) Oudgrieks actief onderwijst en wereldwijd promoot. Zij zijn in het project gestapt en hebben de productiekosten vergoed.

Dankzij de steun van de Griekse onderwijsinstelling krijgt de film op 18 september een première in de Griekse hoofdstad Athene. Op een datum voor de Belgische première is het nog wachten, al zal de film normaal vanaf oktober te bekijken zijn via Youtube.