Kritiek op vertrouwenscentra kindermishandeling

Er is kritiek op de vertrouwenscentra waar kinderen en jongeren met een melding van kindermishandeling ­terechtkunnen. Zowel bij justitie als in de jeugd­psychiatrie zijn er klachten over een gebrek aan daadkracht bij de centra, waardoor misbruik binnen het gezin onnodig lang zou aan­slepen. Dat staat in Het Nieuwsblad en De Standaard en Het Belang van Limburg.