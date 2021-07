Kritiek op hulpverlening in zwaar getroffen regio: ‘Nog niemand van Croix Rouge gezien in Pepinster’

“Ik heb nog geen hulpverleners of vrijwilligers van het Croix Rouge gezien”, zo klinkt het bij verschillende inwoners van Pepinster. Nochtans is het Croix Rouge, de Franstalige tegenhanger van het Rode Kruis, verantwoordelijk voor onder meer het organiseren van voedselbedeling in de zwaar getroffen regio’s. Ondanks de inzet van 400 vrijwilligers elke dag gebeurde dat ruim tien dagen na de hevige overstromingen inderdaad nog niet in Pepinster, bevestigt het Croix Rouge.

“Wij maken elke dag warme en koude maaltijden", vertelt Alain Wydooghe, een lokale vrijwilliger die meehelpt bij de geïmproviseerde voedselbedeling vanuit het station van Pepinster. “Wij maken ongeveer 200 maaltijden per avond, gisteren waren het er 400. Het is dus echt wel nodig, de mensen uit Pepinster vragen hier echt om”, klinkt het.

“Ik vind dat erg ongelukkig, dat wij alles zelf moeten doen", getuigt een vrouw. “Het is toch niet normaal? Ze krijgen wel verschillende giften, maar waar gaan die naartoe? Ze zijn in Verviers, daar heb ik ze gezien. Maar in Pepinster hebben we niemand van het Croix Rouge gezien, dat verzeker ik u”, vertelt een andere vrouw.

De vrijwilligers van het Vlaamse Rode Kruis worden enkel ingezet op vraag van lokale besturen, het Crisiscentrum of het Croix Rouge. “Maar dat is ondanks het vele werk tot op vandaag nog bijna niet gebeurd", laat het Rode Kruis weten aan VTM Nieuws.