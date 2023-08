Kritiek op autoriteiten Hawaï zwelt aan vanwege uitblijven waarschuwingssirenes na bosbrand

Op het Hawaïaanse eiland Maui, waar een natuurbrand vorige week zware vernielingen heeft aangericht, zoeken reddingswerkers nog altijd naar slachtoffers onder het puin. Het dodental is inmiddels opgelopen tot zeker 96.

In Hawaï richt de kritiek zich ondertussen op het uitblijven van waarschuwingssirenes. Hawaï heeft een van de meest geavanceerde sirenesystemen, maar een officieel waarschuwingsalarm bleef volgens bewoners vorige week uit toen de enorme vlammenzee om zich heen greep. Medewerkers die het systeem beheren, zouden onvoldoende voorbereid zijn geweest en de situatie hebben onderschat.

Anne Lopez, procureur-generaal van Hawaï, de meest afgelegen staat van de Verenigde Staten, heeft een uitgebreid onderzoek beloofd. Het onderzoek moet uitwijzen of alles in het werk is gesteld om de plaatselijke gemeenschap ruim vooraf te waarschuwen voor de gevaren. “Mijn ministerie is vastbesloten om inzicht te krijgen in de beslissingen die voor en tijdens de bosbranden zijn genomen en om de resultaten van dit onderzoek met het publiek te delen”, zei Lopez in een verklaring tegen Associated Press.

DNA-test

Tot nog toe zijn 96 doden geteld. Gevreesd wordt dat dit aantal verder zal oplopen omdat de zoektocht naar slachtoffers die onder het puin liggen, nog in een vroeg stadium is. Volgens John Pelletier, hoofd van de politie van Maui, hadden reddingswerkers zaterdag slechts 3 procent van het kilometers grote zoekgebied afgewerkt. “Het gebied ligt vol met onze dierbaren”, zei Pelletier tegen lokale media. Hij deed ook een beroep op mensen met familieleden die vermist zijn, om een DNA-test te laten doen zodat doden kunnen worden geïdentificeerd.

De natuurbranden, veroorzaakt door droogte en sterke wind als gevolg van orkaan Dora die honderden kilometers verderop over de Stille Oceaan raasde, begonnen dinsdag op drie plekken op het eiland. Na de eerste bluswerkzaamheden dachten de hulpdiensten dat het ergste voorbij was. Toen het vuur daarna pas echt om zich heen greep, was het te laat om burgers te waarschuwen. Velen werden overvallen door de vlammenzee en vluchtten in paniek de zee in.

Niet alleen het waarschuwingssysteem faalde, ook op andere fronten haperde de communicatie. Zo werden berichten die via sociale media worden gedeeld, door een stroomuitval belemmerd, zo meldden medewerkers van Maui County. Ook via de radio verliep de communicatie met de bewoners moeizaam.

Dichte zwarte rook

De schade aan het eiland is met compleet verwoeste gebouwen, uitgebrande voertuigen en andere waardevolle goederen en infrastructuur die vernietigd zijn, van gigantische omvang en wordt geschat op een paar miljard dollar. Veiligheidsautoriteiten denken dat het maanden en misschien wel jaren kan duren voordat het eiland, vooral de historische badplaats Lahaina die vrijwel is weggevaagd, weer is hersteld.

In Lahaina vertelden inwoners dit weekend aan de BBC hoe ze werden overvallen door een dichte zwarte rook toen het vuur zich richting het water verplaatste. De rook was zo dik en donker dat de mensen niet meer dan een paar meter voor zich konden zien. Richard Tenison, een bewoner van Lahaina die door de brand dakloos is geworden, zag de dag ineens in de nacht veranderen. “Je kon er niet doorheen kijken, mensen botsten op elkaar in een poging om weg te komen”, zegt hij.

Hulpdiensten richten zich nu vooral op het regelen van huisvesting en medische zorg voor de meer dan vierduizend mensen die, volgens de Federal Emergency Management en het Pacific Disaster Center, geëvacueerd zijn. Het proces van wederopbouw zal pas op een veel later moment volgen.