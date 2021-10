Kringloopwinkel voert nu ook reparaties uit

Te veel apparaten worden weggegooid als er een mankement aan is nadat de garantietermijn verstreken is. Hoe kan je dat vermijden? De laatste jaren rezen er tal van zogenaamde repaircafés uit de grond, events waarop je om de zoveel tijd je kapotte toestel kan laten herstellen door vrijwilligers.

Als het van Vlaams minister Crevits afhangt, kan je voor dat soort reparaties straks permanent terecht bij de kringloopwinkels. Ze start daarvoor een proefproject bij zes kringloopwinkels in Oost- en West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. De bedoeling is om later het initiatief uit te breiden over heel Vlaanderen. Zoals je je fiets laat repareren bij de fietsenmaker en een dag later komt ophalen, zal het ook kunnen met elektronica.

Voor het personeel van de winkels betekenen de herstellingen extra kansen om hun technische vaardigheden aan te scherpen. De kringloopwinkels geven werk aan ongeveer 4.000 mensen in de sociale economie, doorgaans personen die moeilijk aan een reguliere job geraken en/of langdurig werkloos zijn geweest.

Tot nu toe bestaat hun taak er vooral in om goederen op te halen of in ontvangst te nemen en ze vervolgens te sorteren op wat nog verkoopbaar is en wat niet. Zij krijgen nu meer mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen om vervolgens door te stromen naar ander werk. Electroketen Vanden Borre en BSH, de firma boven de merken Bosch en Siemens, hebben al toegezegd om het project te steunen en stellen bijvoorbeeld hun expertise ter beschikking.