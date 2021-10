Krijgt ook middenklasse compensatie voor hoge energieprijzen? De Croo I begint aan cruciaal begrotingsweekend

Mogen alle Belgen rekenen op een compensatie voor de stijgende energieprijzen? Die vraag blijft open. De regering-De Croo moet dit weekend beslissen.

De federale regering maakt zich op voor een belangrijk weekend. Begin volgende week, ten laatste op dinsdagochtend, moeten de zeven coalitiepartijen een akkoord bereiken over de begroting 2022 en de extra investeringen in de komende jaren. Dinsdag wordt premier Alexander De Croo (Open Vld) in het federaal parlement verwacht voor zijn regeerverklaring.

Bovenaan de agenda staat de discussie over de oplopende stroom- en gasprijzen. De federale regering wil de bevolking een handje helpen. Een verlenging van het sociaal tarief tot de lente van 2022 lijkt ondertussen verworven. Een miljoen gezinnen krijgt nu vanwege hun lage inkomen het laagste tarief op de energiemarkt. Zonder verlenging loopt dit gunstregime voor velen onder hen begin januari af. De PS ijvert voor een verlening van het sociaal tarief tot de zomer.

Cheque

Of ook de middenklasse mag rekenen op een compensatie voor de hoge energieprijzen is, na twee weken discussie, nog altijd onduidelijk. Vooruit en PS kwamen met het idee om extra inkomsten uit de btw op energie terug te storten aan de bevolking. “Een voorstel waar je moeilijk tegen kan zijn,” reageert een onderhandelaar, “maar in de praktijk is het niet evident”.

Een mogelijkheid is om via een cheque of korting te werken, waarbij huishoudens een forfaitair bedrag krijgen. Het zou dan gaan om een som tussen 30 en 50 euro. Een cheque van 50 euro zou overeenkomen met een kost van 200 miljoen euro. De liberalen en groenen vinden echter dat die werkwijze te weinig rekening houdt met de financiële verschillen tussen huishoudens.

“Niet iedereen heeft nood aan zo’n cheque, terwijl je best veel geld zou uitgeven in zware budgettaire tijden”, luidt het. Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) is daarom andere modellen aan het uitwerken, die het inkomen van huishoudens beter in rekening brengen.

Voetbal

De energiediscussie zal wellicht pas helemaal op het einde van het begrotingsconclaaf beslecht worden. Net zoals het debat over de sociale en fiscale voordelen voor voetballers en de voetbalclubs. Nog zo’n dossier dat brandend actueel is, door de gerechtelijke Operatie Zero.

De voordelen afschaffen zou 200 miljoen euro per jaar opleveren. Vicepremier Frank Vandenbroucke (Vooruit) hamert hierop, maar MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez ziet dit niet zitten. Wellicht wordt er een compromis gezocht. Het eerste plan, om 30 miljoen euro op te halen, valt volgens verschillende bronnen alvast te licht uit. Een socialist: “Ik kan me niet voorstellen dat men, na al het nieuws rond matchfixing en zwart geld, niets doet aan dit systeem.”