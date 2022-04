Krijgen Vlaamse partijen geld uit Rusland? Open Vld wil het laten onderzoeken

“Poetin heeft in dit halfrond duidelijk bondgenoten.” Premier Alexander De Croo (Open Vld) zei het een maand geleden in De Kamer. Aanleiding waren de vragen die Annick Ponthier (Vlaams Belang) had bij de sancties tegen Rusland. Die mochten niet te onbesuisd worden doorgevoerd, vond ze, anders konden ze “als een boemerang in ons gezicht terugkeren”. Ook PVDA-Kamerlid Nabil Boukili deed de wenkbrauwen fronsen door te wijzen op de verantwoordelijkheid van de NAVO.

Nu pleit de partij van De Croo voor een onderzoek naar “de buitenlandse beïnvloeding en ondermijning van onze democratie”. Daarbij richten de liberalen zich onder meer op de buitenlandse financiering van politieke partijen en individuele politici. “Zo willen we onze democratie wapenen tegen buitenlandse beïnvloeding en de goede werking van onze rechtsstaat beschermen”, stellen senator Steven Coenegrachts en Kamerlid Jasper Pillen (Open Vld), die hiervoor de nodige voorstellen indienen.

De bedoeling is dat de Staatsveiligheid en andere veiligheidsorganisaties in kaart brengen welke vormen van beïnvloeding, of pogingen daartoe, er al geweest zijn. Op basis daarvan moeten er maatregelen komen om dit soort inmenging te voorkomen.

Jürgen Conings

Open Vld volgt hiermee het voorbeeld van Nederland. Daar keurde de Tweede Kamer eind februari een onderzoek goed naar de financiering van politieke partijen en politici door Rusland. Al willen de Vlaamse liberalen ruimer mikken. Het gaat over alle totalitaire regimes die gebaat kunnen zijn bij instabiliteit in het Westen, zoals bijvoorbeeld ook China en Turkije. En niet alleen over beïnvloeding via politiek, maar ook via universiteiten, verenigingen of sociale media.

Dat er inmenging is, staat vast. Denk maar aan de zaak rond Jürgen Conings. Volgens de stafchef van het Belgische leger, Michel Hofman, waren er concrete aanwijzingen dat Russische internettrollen de complottheorieën rond Conings oppookten. Gelijkaardige verhalen doken op bij de gele hesjes in Frankrijk, bij het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum en recent nog de antivaxbeweging. “Overal waar er strubbelingen zijn binnen democratieën, zie je de hand van Rusland”, zegt Pillen. “We mogen daar niet naïef in zijn.”

Olifant in de kamer

Het voorstel, waarover na de paasvakantie wordt gestemd in de Senaat, kunnen sommigen zien als een manoeuvre om de extreme partijen in het vizier te nemen. Vlaams Belangers zoals Filip Dewinter maakten nooit een geheim van hun banden met het Poetin-regime. Of er ook Russisch geld naar hier stroomde, werd echter nooit aangetoond. Ook PVDA neemt soms een dubbelzinnige houding aan tegenover Rusland.

“Maar voor alle duidelijkheid: wij willen geen enkele partij viseren. Dit gaat om de hele politieke klasse”, zegt Pillen. “Als politici mandaten, vermogens en lobbycontacten moeten aangeven, waarom zouden we deze olifant in de kamer dan negeren?”