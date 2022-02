Kremlin wil dat alle onthullingen van Navalny voorgoed in de prullenbak verdwijnen

De afgelopen tijd hebben verscheidene onafhankelijke media, waaronder de oppositiekrant Novaja Gazeta, te horen gekregen dat zij alle stukken over de onderzoeken van het FBK naar corrupte ministers en andere medewerkers van president Poetin moeten verwijderen. Als ze daaraan geen gehoor geven, worden hun websites geblokkeerd.

Ook Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) heeft die waarschuwing gekregen. De Russische staatstoezichthouder op de media, Roskomnadzor, dreigt alle Russischtalige websites van RFE/RL uit de lucht te halen als het radiostation niet gehoorzaamt. Als argument gebruiken de autoriteiten dat Navalny's anticorruptiebeweging tot ‘extremistische organisatie’ is verklaard in Rusland.

Censuur

Volgens Roman Dobrochotov, hoofdredacteur van de onderzoekssite The Insider, gaat het overduidelijk om politieke censuur, en helemaal niet om het bestrijden van ‘extremisme’. Dobrochotov is onlangs zelf naar het buitenland uitgeweken, nadat de politie huiszoeking bij hem had gedaan.

Opvallend is dat de dwangbevelen vooral betrekking hebben op onthullingen van Navalny's organisatie over Poetin zelf en zijn naaste medewerkers. Daarbij gaat het onder meer om een reportage van Navalny over een peperduur paleis dat de Russische president voor zichzelf heeft laten bouwen aan de Zwarte Zee. Die reportage werd in Rusland miljoenen keren bekeken op het YouTube-kanaal van Navalny.

Maar ook andere onthullingen moeten in de prullenmand verdwijnen, zoals een onderzoek naar Jevgeni Prigozjin, ook wel bekend als ‘de kok van Poetin'. Prigozjin groeide dankzij zijn contacten met het Kremlin uit tot officiële cateraar van de Russische strijdkrachten. Tot zijn imperium behoort volgens de Russische media ook het omstreden huurlingenleger Wagner.

Medvedev

Navalny bracht ook Dmitri Medvedev, lange tijd Poetins trouwe medewerker als premier, danig in verlegenheid met een uitgebreid onderzoek naar zijn verborgen bezittingen. Daaruit bleek dat hij een reeks villa's bezit die zijn ondergebracht bij een charitatieve instelling onder leiding van een oude studievriend.

RFE/RL kreeg afgelopen weekeinde het bevel al die artikelen en video's binnen 24 uur van zijn websites te verwijderen. Maar het radiostation, dat in Praag is gevestigd, liet meteen weten dat het niet aan ‘politieke censuur’ zal meewerken, ongeacht de Russische dreigementen.

Onafhankelijke media die in Rusland opereren, hebben weinig keus. Novaja Gazeta liet vorige week weten dat de krant op verzoek van Roskomnadzor wel een aantal stukken heeft weggehaald, onder meer over ‘Poetins paleis’. Extra pijnlijk is dat de hoofdredacteur van het blad, Dmitri Moeratov, nog maar enkele maanden geleden de Nobelprijs voor de Vrede ontving voor zijn werk om de vrijheid van meningsuiting te beschermen.