Kremlin ontslaat commandant Russische elite-eenheid na geblunder in Oekraïne

Een van Ruslands bekendste elite-eenheden, de VDV, betaalt na vier maanden felle strijd de prijs voor de slechte prestaties in Oekraïne. De commandant van de luchtlandingstroepen is de laan uitgestuurd. Het ontslag is mogelijk de voorbode van een ontslagronde onder officieren vanwege blunders op het slagveld.

De vervanging van generaal-kolonel Andrej Serdjoekov werd een aantal dagen geleden al gemeld door een woordvoerder van het bestuur van Odessa. Nu bevestigen diverse Russische nieuwssites en de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW) dat de generaal uit zijn functie is ontheven. Het Kremlin zou woest zijn over zijn slechte functioneren en het hoge dodental onder de paratroepen.

Het lot van Serdjoekov, die sinds 2016 de elite-soldaten leidde, hing al maanden aan een zijden draadje. Tot afgrijzen van president Vladimir Poetin en de hoogste generaals in Moskou, liep een van de eerste acties van zijn paratroepen in het begin van de invasie uit op een vernedering.

Met verbazing keek de wereld toen toe hoe al op de eerste dag van de oorlog meer dan twintig Russische Mil Mi-8-helikopters bij Kiev verschenen. Eenheden van de VDV probeerden tijdens een gewaagde operatie het Antonov-vliegveld in Hostomel in te nemen. De verovering van het vliegveld had de weg moeten vrijmaken voor de aanvoer van militairen en zwaar materieel. De beelden van de helikopters wekten de indruk dat de slag om Kiev wel eens van korte duur zou kunnen zijn en dat de hoofdstad snel zou vallen.

Wat een routine-operatie had moeten zijn voor de Russische luchtlandingstroepen, werd een drama. De para’s namen het vliegveld weliswaar in, maar ze werden daarna teruggeslagen en na zware strijd mislukte het plan om de luchthaven als bruggenhoofd te gebruiken.

Confirmed by Ukrainian authorities. A large air assault operation with Mi-8 helicopters on Antonov International Airport in Hostomel. Interior Ministry says Russia has seized control. Very dangerous; it’s just 15 minutes west of the capital ring road. pic.twitter.com/JhlyVktVRC — Christopher Miller (@ChristopherJM) 24 februari 2022

Fatale oversteek rivier

Ook andere operaties van de luchtlandingstroepen, die snelheid hoog in het vaandel hebben staan, liepen uit op een mislukking door het hardnekkige verzet van de Oekraïners. Het 45.000 man sterke elitekorps was onder andere ook betrokken bij de moeizame pogingen om bij het oostelijke Izjoem op te rukken naar de Donbas. Na twee maanden is dit de Russen nog steeds niet gelukt. Ook waren de luchtlandingstroepen betrokken bij de mislukte pogingen in de Donbas om de Donets-rivier over te steken. Het werd een bloedbad toen de Oekraïense artillerie de militairen onder vuur nam. Volgens het ISW zouden bij deze fatale oversteek zo’n vijfhonderd soldaten zijn gesneuveld.

“De VDV was sinds het begin van de invasie nauw betrokken bij diverse opmerkelijke tactische mislukkingen”, aldus het Britse ministerie van Defensie in mei over het korps dat voor de invasie hoog stond aangeslagen. Volgens de Britten liepen de elite-soldaten grote verliezen op omdat ze vaak werden ingezet voor missies die beter konden worden uitgevoerd door gemechaniseerde eenheden met zwaar materieel. Ook waren ze kwetsbaar vanuit de lucht omdat de Russen nog altijd het het Oekraïense luchtruim niet beheersen.

Geblunderd

“De verkeerde inzet van de VDV laat zien hoe de aanzienlijke investeringen van Poetin in het leger in de afgelopen 15 jaar hebben geleid tot een onevenwichtige strijdmacht”, aldus het Britse ministerie. Volgens Londen hebben de Russen ook geblunderd omdat ze het hardnekkige Oekraïense verzet niet voor mogelijk hielden. “Dit heeft geleid tot aanzienlijke verliezen bij veel van de elite-eenheden van Rusland”, aldus de Britten.

Dit laatste bleek in april ook uit een onderzoek van de Russische nieuwssite Mediazona. Zij onderzochten de dood van 1.700 gesneuvelde Russische soldaten. Van hen dienden zo’n vijfhonderd bij drie elite-eenheden. Het overgrote deel van deze groep, 351, maakte deel uit van de luchtlandingstroepen.

Als er in de komende weken nog meer koppen zullen rollen, zal dat een uitwerking hebben op de invasiemacht, zo waarschuwt het ISW. “Nog meer ontslagen en mogelijke interne zuiveringen van hoge Russische officieren, zullen waarschijnlijk de slechte Russische commandovoering en het vertrouwen van Russische officieren nog verder aantasten”, aldus het instituut dat de oorlog nauwgezet volgt.