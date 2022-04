Krëfel indexeerde jarenlang de lonen van 160 medewerkers niet: ‘Ongezien’

“Ongezien,” noemt vakbond ACV Puls de situatie. De lonen van zo’n 160 winkelmanagers en -assistenten van Krëfel blijken nooit geïndexeerd te zijn. Zij lopen daardoor al jaren loon mis. Voor sommige mensen die al jarenlang in dienst zijn gaat het om opeenvolgende indexeringen die samen aardig oplopen. Ze zouden ook overuren kloppen zonder extra vergoeding.

De situatie kwam aan het licht nadat een groep bedienden vragen begon te stellen uit onvrede over de lage lonen bij het bedrijf. “Het gaat om mensen die gemiddeld 1.500 à 1.600 euro netto verdienen, terwijl ze wel makkelijk 50 uur per week werken,” zegt vakbondsverantwoordelijke Michiel Van Opdenbosch.

Het loon van de medewerkers bestaat uit een vast deel en uit een variabel deel, legt hij uit. Het vaste deel krijgen ze elke maand als voorschot. Daarbovenop krijgen ze nog een variabel deel op basis van de verkoopcijfers die ze halen. Het vaste deel zou overeenkomstig de indexatie moeten stijgen, maar volgens de vakbond is dat niet gebeurd.

Directie: ‘We begrijpen dit niet’

Krëfel deed een voorstel om de lonen in de toekomst iets te verhogen, maar dat was voor de werknemers absoluut onvoldoende. De vakbond eist nu dat het bedrijf de situatie rechtzet en het gemiste loon van de voorbije vijf jaar nog compenseert. Daarvoor stapt de vakbond naar de arbeidsrechtbank. “Het gebeurt al veel langer dat het bedrijf de index niet uitbetaalt”, zegt Van Opdenbosch. “Maar wettelijk gezien kunnen we niet verder teruggaan.”

Binnen het bedrijf lopen nu onderhandelingen over een nieuw loonsysteem dat de directie wil invoeren. Daarin gaat er ook nog eens een streep door de premie voor die de winkelbedienden krijgen voor hun verkoop. “Die premie bedraagt maandelijks 200 euro”, zegt Van Opdenbosch. “Dat gaat dus om een aanzienlijke som. “De directie stelt iets meer vast loon voor, maar dat compenseert het verlies van de premie niet. Er is ook een bonussysteem voorgesteld, maar dat biedt geen zekerheid.”

De vakbond heeft nog geen aanzegging ingediend voor een staking, maar sluit niet uit dat er individuele acties komen. Krëfel telt in België 74 winkels en heeft in totaal 1.400 werknemers. De keten is in handen van het Franse Boulanger, dat deel uitmaakt van het imperium van de familie Mulliez. Krëfel ontkent met klem dat er een fout is gebeurd met de lonen.

“We begrijpen dit niet”, klinkt het bij het bedrijf. “De sociale inspectie heeft vorig jaar nog bevestigd dat we de lonen correct uitbetalen. Wij hebben gevraagd om ons de dossiers door te geven waar er fouten zouden zijn. Maar maanden later hebben we nog geen enkel dossier gekregen.”