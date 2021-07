Kraker van cold cases en een koninklijke bom: wie is Peter R. de Vries, Nederlands bekendste journalist?

Er hing een aura van onaantastbaarheid rond hem, maar Peter R. de Vries (64) is dan toch kwetsbaar: de bekendste misdaadverslaggever van Nederland kreeg dinsdagavond in Amsterdam een kogel door het hoofd. Een portret van een man die zo graag de rebel uithangt, de politie de loef afsteekt en cold cases oplost alsof het niets is.

Al vaak stak hij het Nederlandse gerecht een handje toe en even vaak pakte hij daar graag mee uit: Peter R. de Vries (64) werd zo de bekendste misdaadverslaggever van Nederland. Zijn verhalen en reportages overstegen al snel de landsgrenzen en bij ons geniet hij een zekere renommee dankzij de ophefmakende reportage over de moord op de Amerikaanse Natalee Holloway (waarvoor hij een prestigieuze Emmy Award kreeg), zijn – weliswaar mislukte – onderzoek in de zaak Nicky Verstappen, het Limburgse jongetje dat in 1998 verdween tijdens een jeugdkamp, en zijn primeur over de relatie tussen Mabel Wisse Smit, de weduwe van de Nederlandse prins Friso, en topcrimineel Klaas Bruinsma. De Vries schuwt geld noch middelen om zogenaamde cold cases op te lossen. Twee weken geleden richtte hij nog stichting De Gouden Tip op waarmee hij 1 miljoen euro hoopt in te zamelen. Dat geld gaat naar diegene die de gouden tip geeft in de zaak van Tanja Groen, de studente die in 1993 in Maastricht verdween. Vorige week liet hij weten dat de teller inmiddels al op 225.000 euro staat.

Bewogen jeugd

Een misdaadverslaggever, uniek in de Lage Landen, maar eigenlijk had het dubbeltje net zo goed de andere kant kunnen op vallen. “Ik was de vierde in een gezin van zes kinderen. Vijf jongens en een meisje. De relatie met mijn ouders was moeizaam. Vooral met mijn moeder kon ik slecht opschieten, ons contact was gespannen en afstandelijk, niet hartelijk of warm. Knuffelen deden we nooit, ze zoende me alleen op verjaardagen, en dan zoals een verre tante je zoent”, schrijft hij in zijn autobiografie die in 2013 uitkwam onder de titel De R van rebel en de veelzeggende ondertitel ‘Van kruimeldief tot crimefighter’.

Ja hoor, De Vries heeft ‘een bewogen jeugd’ gehad. Hij rebelleerde niet alleen tegen zijn ouders, maar ook tegen de school en de kerk. “In het gezin voelde ik me een soort koekoeksjong. Ik week af van de rest, was continu in verzet. Ik stal geld uit mijn moeders portemonnee, en snoep en boeken uit winkels”, zegt hij over zijn jonge jaren. De Vries was de eerste om klappen uit te delen als hij uitgedaagd werd. En soms ook zonder dat hij uitgedaagd werd. Hij maakte zich zelfs schuldig aan vandalisme en kwam zo voor het eerst in contact met de politie.

De Vries werd echt bekend toen hij midden de jaren 90 tv ging maken. In 'Peter R. de Vries, misdaadverslaggever' nam hij geregeld het werk over van politie en gerecht. Beeld HOLLANDSEHOOGTE

Het gaan uitleggen bij de politie: hij heeft er carrière mee gemaakt. Hij startte zijn loopbaan als misdaadreporter bij De Telegraaf en werd vervolgens hoofdredacteur van Aktueel, dat hij omvormde tot een misdaadtijdschrift.

Echt bekend werd hij toen hij midden de jaren 90 tv ging maken. In Peter R. de Vries, misdaadverslaggever op SBS6, dat liep van 1995 tot 2012, nam hij geregeld het werk over van politie en gerecht. Dat werd hem niet altijd in dank afgenomen, maar het leidde wél tot de opheldering van een aantal bekende zaken. Zo zorgde hij voor een vrijspraak in de Puttense moordzaak waarbij twee mannen onterecht tien jaar cel kregen. In 2008 deed hij nog meer stof opwaaien nadat hij met een verborgen camera Joran van der Sloot had gefilmd. Die bekende dat hij de Amerikaanse tiener Natalee Holloway had gedood. 7 miljoen Nederlanders volgden de onthullingen die avond vanop de eerste rij.

De journalist is al vaak bedreigd geweest, meestal via elektronische weg. “Maakt me echt geen flikker uit. Ik doe er ook geen aangifte van, ga er echt geen tijd aan besteden”, vertelde hij drie jaar geleden in een interview met Algemeen Dagblad. “Tegen Holleeder (topcrimineel uit Amsterdam, bijgenaamd ‘De Neus’ en bekend als een van de ontvoerders van Freddy Heineken, red.) heb ik wel aangifte gedaan. Er zijn ook veel dingen die het grote publiek niet kent. Naast Holleeder zijn er nog drie of vier mensen van wie ik langdurig last heb.”

Mocro Maffia

In het Marengo-proces, de strafzaak tegen de Mocro Maffia met onder meer de bekende Nederlandse gangster Ridouan Taghi als verdachte, treedt de Vries op als ‘vertrouwenspersoon’ van kroongetuige Nabil B. In september 2019 werd B.’s advocaat Derk Wiersum doodgeschoten. Justitie houdt er ernstig rekening mee dat hij werd vermoord vanwege zijn werk als advocaat in de zaak van de kroongetuige. Ook de broer van de kroongetuige werd doodgeschoten. Ook de Vries stond volgens de Nederlandse politie op de ‘dodenlijst’ van Taghi.

Op privévlak is De Vries een open boek. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen “Mijn vrouw heeft een relatie naast ons huwelijk en ik ook”, schrijft hij in zijn autobiografie. “Daar zijn wij allebei heel happy mee, het verrijkt ons leven. Waarom zou mijn vrouw de enige op de wereld zijn van wie ik kan houden? Er is nog wel iemand, en dat geldt voor haar ook: ik ben niet de enige, zaligmakende man met wie zij heel gelukkig kan zijn.”