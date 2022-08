‘Krachtigste raket ooit’ vertrekt vandaag naar de ruimte

Als het weer in Florida het toelaat, dan lanceren de Amerikanen maandagmiddag om 14.33 uur Belgische tijd ‘de krachtigste raket ooit’. Die moet rond de maan vliegen. Het is een repetitie voor 2025: dan moeten er opnieuw mensen op de maan lopen. Dat zullen geen witte mannen zijn.

Het wordt een hoogdag voor liefhebbers van ruimtereizen. Voor het eerst in vijftig jaar wagen de Amerikanen – met hulp van Canada, Japan en Europa – zich nog eens aan een reis naar de maan. Naar schatting honderdduizend toeschouwers zullen in en rond het Kennedy Space Center in Florida de lancering volgen van wat het Amerikaanse ruimteagentschap NASA omschrijft als “de krachtigste raket ooit”.

Drie poppen

Het gaat om het zogenoemde Space Launch System (SLS), een raket waar al meer dan tien jaar aan gesleuteld wordt en die ontworpen is om de mens ooit tot diep in de ruimte te brengen. Aan de SLS hangt de Orion-ruimtecapsule, en samen vormen die de Artemis. Het einddoel van NASA is Mars, maar voor we daar ooit voet aan de grond kunnen zetten, moet de maan veroverd worden. En daarvoor is Artemis cruciaal.

De eerste versie van het ruimtetuig dat vandaag gelanceerd wordt, zal nog geen echte astronauten aan boord hebben. NASA vond dat te riskant en wil eerst alles grondig kunnen testen. In de Orion-capsule zullen wel drie poppen vastgemaakt worden. Het gaat om één mannelijke pop – commandant Moonikin Campos – en twee versies van een vrouwelijk bovenlichaam, Helga en Zohar. Op die mannequins zijn sensoren aangebracht waarmee NASA op aarde voortdurend kan monitoren hoe de reis voor de ‘astronauten’ verloopt.

Moonikin Campos, Helga en Zohar zullen 42 dagen onderweg zijn. De bedoeling is dat ze rond de maan vliegen en vervolgens veilig terugkeren naar de aarde. Tijdens de missie zal de ruimtecapsule op een bepaald moment op een afstand van amper honderd kilometer van het maanoppervlak passeren. Op het verste punt zullen de drie poppen 430.000 kilometer van de aarde verwijderd zijn. Een record: nooit eerder zal een ruimtetuig dat gemaakt is voor het vervoeren van mensen zo diep in de ruimte geweest zijn.

Echte astronauten

Als de test vlot verloopt, zou in 2024 een tweede Artemis-missie vertrekken, deze keer met echte astronauten aan boord. Ook zij zullen enkel rond de maan vliegen en terugkeren. Pas bij de derde missie, eind 2025, zullen opnieuw mensen op de maan landen. Het zal dan exact 56 jaar geleden zijn dat Neil Armstrong als allereerste mens ooit een voet op de maan zette. De kans dat het opnieuw een witte man van 39 jaar wordt die de eer krijgt om nog eens op de maan te wandelen, is zeer klein. NASA wil in 2025 namelijk een divers team sturen.

De rekrutering voor de Artemis-missies is in 2020 al begonnen, en van de achttien astronauten die momenteel in opleiding zijn, is de helft een vrouw. Er zijn ook zeven astronauten van kleur, onder wie drie vrouwen en vier mannen. Het is de bedoeling dat uit die groep twee gelukkigen gekozen worden, die eind 2025 op de maan zullen landen. NASA gaf al aan dat het om een vrouw en een niet-witte man zal gaan. Wat meteen een dubbele primeur zou opleveren. Alle twaalf astronauten die tot nog toe op de maan wandelden, waren witte mannen.

Ruimtereizen

De Amerikanen dromen ervan om op een dag een heuse basis op de maan te bouwen. Net zoals in het Internationaal Ruimtestation ISS zou in zo’n maanbasis veel geleerd kunnen worden over hoe mensen kunnen overleven in de ruimte. Het zou ook kunnen dienen als een aankomstplatform voor de eerste toeristische ruimtereizen waarin onder meer Tesla-eigenaar Elon Musk en Amazon-baas Jeff Bezos geïnteresseerd zijn. Al die dromen kunnen echter pas waar worden als de Artemis-missies de komende jaren succesvol blijken. Om te beginnen vergt dat een vlekkeloze lancering van de Artemis I, deze namiddag.