Koude Oorlog 2.0: ‘Komende jaren opnieuw kazernes aan de grens met Rusland’

NAVO-baas Jens Stoltenberg liet de voorbije weken al ballonnetjes op en deed dat nu weer in de Britse krant The Sunday Telegraph. Hij zegt dat het NAVO-bondgenootschap “zich in een zeer fundamentele transformatie” bevindt. “Militaire bevelhebbers werken momenteel aan plannen om op de oostflank van het bondgenootschap een permanente, volwaardige militaire macht in te zetten die het Russische invasieleger zou kunnen verslaan”, klinkt het. Eind juni staat een NAVO-top gepland in Madrid, waar het nieuwe strategische concept uit de doeken wordt gedaan en goedgekeurd.

Hoeveel troepen er zich op middellange termijn precies zullen vestigen, is nog niet bekend. “Evenmin waar die gestationeerd zullen zijn”, zegt oud-kolonel Roger Housen. “De hoogste militaire functionaris in de VS, Mark Milley, heeft vorige week in The Washington Post wel gezegd dat ze met “heel wat duizenden extra Amerikaanse militairen” de oostgrens zullen gaan beschermen. Bedoeling is er kazernes te bouwen waar de militairen één tot twee jaar zullen verblijven. In tegenstelling tot de Koude Oorlog, toen dat ook gebeurde, komen er geen scholen of winkels en reizen families niet mee. We gaan ook niet terug naar toestanden waar aan de grens met West-Duitsland, aan het IJzeren Gordijn, massaal veel — lees: meer dan een miljoen — troepen opgesteld stonden. Er zullen dus geen miljoen Russen en geen anderhalf miljoen NAVO-manschappen elkaar recht in de ogen kijken.”

Geen Belgische kazerne

Zal ons land ook militairen sturen? “Ik verwacht niet dat de Belgen daaraan zullen deelnemen”, zegt Housen nog. “We zullen wel een extra bijdrage leveren aan de snelle reactiemacht van de NAVO, de roterende troepen dus. Ook maritiem. Maar er zal geen Belgische kazerne in Polen komen.” In de jaren tachtig kazerneerden nog meer dan 30.000 Belgische militairen in Duitsland. Tien jaar later, in 1990, waren er dat nog 25.000. In de jaren die daarop volgden, trokken de troepen huiswaarts.

In maart heeft de NAVO haar militaire aanwezigheid langs de oostgrens in Rusland al met 40.000 extra soldaten versterkt. Onder andere ons land stuurde manschappen mee met de Fransen naar Roemenië. “Dat zijn roterende groepen die vier à zes maanden blijven”, zegt Housen. “De NAVO heeft al meerdere jaren battle groups ontplooid in de Baltische Staten en Polen. Die zijn de voorbije weken inderdaad uitgebreid en aangevuld.

Ook individuele NAVO-landen hebben extra grondtroepen en luchtmiddelen gestuurd. En natuurlijk zijn er nog de reguliere legers in bijvoorbeeld Bulgarije, Polen en Tsjechië die daar al jaren paraat staan. Ook dat zijn NAVO-troepen.

Het kan dat sommige landen de komende weken of maanden nog wat extra militairen naar het oosten zullen sturen, maar dat zullen er zeker geen tienduizenden zijn. Soldaten begeleiden trouwens ook antitankwapens of luchtafweersystemen waarmee ze de Oekraïners leren werken. Er komen allicht ook wat extra schepen bij in de Baltische Zee, ter ontrading van de Russen.”