Kotstudent kost komend academiejaar 16.281 euro

Vorig jaar lagen die bedragen respectievelijk zo’n 600 en 900 euro lager. Dat blijkt uit de jaarlijkse berekening van het centrum voor budgetadvies- en onderzoek (CEBUD) van Thomas More.

Voor hun analyse houden de onderzoekers niet enkel rekening met inschrijvingsgeld en schoolboeken, maar ook met de ruimere kosten. Zaken als inrichting, uitgaan en persoonlijke verzorging tellen ook op. In tegenstelling tot de voorgaande jaren indexeerde de CEBUD dit jaar alle kosten, met uitzondering van het inschrijvingsgeld, dat sinds vorig jaar met 11 procent is opgetrokken.

In totaal kost een kotstudent komend academiejaar 16.281 euro, of 5.542 euro meer dan een pendelstudent. Die kloof is het voorbije jaar flink gegroeid. Dat beide zo zijn gestegen, wijt CEBUD vooral aan het hogere inschrijvingsgeld en toegenomen vervoerskosten.

In het absoluut goedkoopste geval moet een pendelstudent zonder beurs voor academiejaar 2023-2024 waarschijnlijk 2.057 euro neerleggen. Wie op kot gaat, mag daar een meeruitgave van 5.151 euro bij rekenen. Gemiddeld bedraagt de huur namelijk 419 euro, en daar zit nog geen decoratie bij inbegrepen. Een jaar geleden was dat nog 392 euro.

Met een beurs kan van dat totaalbedrag net geen 1.000 euro af gaan. Want wie recht heeft op een volledige studietoelage betaalt 129 euro inschrijvingsgeld in plaats van 1.092 euro per jaar. Een pendelende student met een beurs kan zo de kosten drukken tot minimaal 1.094 euro.

Daarnaast rekent CEBUD op een kost van 8.683 euro voor andere uitgaven, los van de studie of het werk van de jongere. Voor een kotstudent bedragen die leefkosten ruim 300 euro meer. Dat komt vooral omdat een kotstudent zelf eten moet voorzien.