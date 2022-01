Kosovo probeert in stroomcrisis het minen van bitcoins te verbieden

Veel van de computers die het stroomslurpende werk van bitcoinminen doen, staan in het overwegend Servische noorden van Kosovo . Dat deel, ongeveer 10 procent van het grondgebied, staat de facto onder controle van Servië. Hoofdstad Pristina heeft er weinig in de pap te brokken.

De meeste van de pakweg 50.000 inwoners van Noord-Kosovo erkennen het gezag van Pristina niet en betalen uit protest daarom bijvoorbeeld hun stroomrekening niet. De regering staat dat oogluikend toe, uit angst voor onlusten in de instabiele regio. En zo is Noord-Kosovo de ideale plek voor activiteiten die veel energie vergen, zoals het minen van bijvoorbeeld bitcoins. Bij dat proces worden digitale transacties geverifieerd, met als beloning cryptovaluta. Een zeer lucratieve bezigheid, die per maand omgerekend duizenden euro’s kan opleveren – en dat in een gebied waar het gemiddelde inkomen een paar honderd euro per maand bedraagt.

Liever geen pottenkijkers

Naar verluidt staan in Noord-Kosovo hele huizen volgestouwd met computers. Serviërs en Albanezen zouden daarbij innig samenwerken, zoals op de Balkan duistere activiteiten wel vaker voor verbroedering zorgen tussen bevolkingsgroepen die elkaar doorgaans naar het leven staan.

Harde bewijzen over aantallen zijn er niet, ook omdat de eigenaars van de computers liever geen pottenkijkers hebben. Toch bericht de politie af en toe over inbeslagname. In mei vorig jaar troffen agenten op één plek zeven computers aan, twee weken geleden deden ze een inval op drie locaties tegelijk. De infrastructuur was nog aanwezig, maar de computers waren verdwenen.

Net als elders heeft Kosovo te maken met sterk stijgende energiekosten. Tot overmaat van ramp is door technische gebreken ook nog eens de grootste bruinkoolcentrale nabij Pristina uitgevallen. De regering riep daarom de noodtoestand uit. Er zijn nu dagelijks stroomonderbrekingen in blokken van twee uur, wat tot veel protesten leidt.

Het bitcoinverbod is dan ook vooral een nieuwe noodgreep om het stroomgebruik te beperken. De vraag is of dat effect heeft, aangezien het noorden zich zo weinig aantrekt van Pristina. Politici in de regio menen dat het verbod alleen maar een excuus is voor meer politie-invallen vanuit de hoofdstad.