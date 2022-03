‘Korting van 300 euro per gezin’: regering licht nieuwe energiemaatregelen toe

De Croo benadrukt dat de regering ook inzet op structurele maatregelen, om de prijs op langere termijn onder controle te krijgen. “De gasprijzen zijn irrationeel momenteel. Er is geen schaarste op de markt, en toch swingen de prijzen de pan uit.”

De macht om daar iets aan te doen ligt op Europees niveau. De Croo pleegde vorige week daarover overleg met de andere Europese staats- en regeringsleiders in Versailles. Het gaat om drie elementen: het afromen van de overwinsten van de energieproducenten, de gegroepeerde aankoop van gas op Europees niveau en het installeren van een Europees prijsplafond. “Ik ben voorstander van de vrije markt, maar momenteel is het de Far West.”

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) geeft meer toelichting bij de huidige maatregelen en de plannen voor wat hierna komt: “Op korte termijn halen we de zwaarste lasten van de schouders van onze gezinnen en bedrijven. De komende dagen en weken kijken we naar de toekomst van ons energiebeleid wat betreft de betaalbaarheid en bevoorradingszekerheid.”

“We beleven de grootste energiecrisis, nog geaccentueerd door de oorlog in Oekraïne”, klinkt het bij minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen). “Die maakt pijnlijk duidelijk dat we afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen uit het buitenland.”

‘Iedereen geniet 300 euro korting’

De immense prijzenstijging wil de regering nu opvangen, al beseft Van der Straeten dat het huidige pakket maatregelen geen permanente oplossing kan bieden: “Elke euro die we extra krijgen, geven we terug aan de bevolking. Iedereen zal een korting genieten van 300 euro. Maar dit is maar een pijnstiller: een verdere energieomslag is nodig.”

Met die 300 euro doelt de minister op de gisteravond bekendgemaakte maatregelen én die van februari samen. Bij gemiddeld verbruik bespaart een gezin jaarlijks 205 euro door de lagere btw op elektriciteit en gas, en dan is er nog de 100 euro verwarmingspremie, die in februari al werd aangekondigd.

De maatregelen leverden al kritiek op, onder meer van N-VA-voorzitter Bart De Wever. De btw-verlaging die 205 euro oplevert zou moeten overeenkomen met de stookoliecheque van 200 euro. Maar die vergelijking gaat niet helemaal op: wie zijn huis verwarmt met stookolie verbruikt daarbovenop ook nog elektriciteit.

In Wallonië krijgt meerderheid mazoutcheque van 200 euro, terwijl meerderheid Vlamingen (aardgas) slechts een tijdelijke btw-verlaging van 55 euro krijgt die men later via loonindexatie moet terugbetalen.



Zitten er eigenlijk nog Vlamingen aan de federale onderhandelingstafel? — Bart De Wever (@Bart_DeWever) 15 maart 2022

Met betrekking tot de lagere prijzen aan de pomp doet de regering er “alles aan om tegen dit weekend de accijnsverlaging door te voeren”. “Dat is sneller dan in Frankrijk of Nederland, waar die verlaging pas vanaf 1 april ingaat”, zegt De Croo hier nog over.

Wat met de kernuitstap?

En wat nu met de kernuitstap, die steeds meer ter discussie staat door de huidige crises op de gas- en elektriciteitsmarkten? “We wachten op een rapport van Elia”, zegt De Croo. “De timing daarvan is bekend: 18 maart. En vandaag is het 15 maart.”

Als de kerncentrales toch zouden openblijven, moet de regering opnieuw aan tafel met uitbater Engie. De Croo houdt voorlopig de kaarten aan de borst: “Ik loop niet vooruit op de beslissing. Maar het zijn uitzonderlijke omstandigheden, dan kun je ook uitzonderlijke afspraken maken.”