Kortere wachttijden bij verzekering voor genezen borstkankerpatiënten: kenniscentrum wil ‘recht op vergeten’ uitbreiden

Mensen die kanker hebben gehad of een chronische ziekte onder controle hebben, kunnen tot jaren later nog altijd gevolgen dragen van die aandoening. Bij het afsluiten van een schuldsaldoverzekering, bijvoorbeeld voor de aankoop van een huis, moeten zij een hogere premie betalen of krijgen ze zelfs geen verzekering aangeboden. De verzekeraar oordeelt immers dat het risico dan groter is dat het bedrag van de lening niet terugbetaald kan worden vanwege de gezondheidstoestand van de kredietnemer.

Die ongelijke behandeling kon niet langer. Sinds februari 2020 kent ons land, net als meerdere Europese landen, het ‘recht om vergeten te worden’. Die wet bepaalt dat mensen die minstens tien jaar genezen zijn verklaard van kanker een schuldsaldoverzekering kunnen afsluiten zonder een extra premie te moeten betalen wegens hun kankerverleden. Bij bepaalde vormen van kanker of chronische ziekten geldt een wachttijd die minder is dan tien jaar.

Geen wachttijd meer

Op basis van een nieuw rapport stelt het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) nu voor om de wachttijd bij bepaalde types borstkanker, de meest voorkomende vorm van kanker in België, in te korten. Concreet stelt het KCE voor om bij borstkanker waarbij de afwijkende cellen nog niet uitgezaaid zijn (kanker in situ), mensen meteen het recht om vergeten te worden toe te kennen. Nu geldt er nog een wachttijd van één jaar.

Bij kleine of vroege carcinomen (kankergezwellen) suggereert het KCE om de wachttijd in te korten van tien jaar naar één jaar. Onderzoekers stelden vast dat vanaf één jaar het risico dat deze ex-kankerpatiënten sterven vergelijkbaar is met de algemene bevolking van dezelfde leeftijd en geslacht.

“De oorspronkelijke wachttijden werden opgesteld in navolging van de wetgeving in Frankrijk”, zegt onderzoeker Ans Van Ginckel van het KCE. “Maar aangezien we vandaag kanker sneller kunnen opsporen en ook de behandeling ervan verbeterd is, is het logisch dat de wachttijden mee evolueren.” Het KCE stelt daarnaast voor om de wachttijd te berekenen vanaf de datum van de diagnose in plaats van het einde van de behandeling, omdat dat laatste veel moeilijker precies vast te stellen is.

Het voorstel van het KCE wordt nu doorgespeeld aan het Opvolgingsbureau voor de Tarifering schuldsaldoverzekering en daarna de bevoegde ministers. Zij beslissen uiteindelijk of er een aanpassing aan de wachttijd komt. Het KCE bekijkt nu ook of de wachttijden voor diabetes type 1, schildklierkanker, huidkanker zonder uitzaaiing (melanoom stadium I) en hiv aangepast moeten worden.